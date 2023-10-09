Шоколад из сверчков будут производить в России

В России начнут делать шоколад из сверчков, а также снеки и лапшу, в составе которых будет использовано это насекомое. Новинку уже представили на Международном форуме инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве Innofood 2023, который проходит в Сириусе. Об этом сообщает РИА Новости.

В ассортименте также сверчки в специях, печенье из насекомых и сверчковая мука. Технология отечественная, но сами сверчки из Китая, подчёркивают производители.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России следует поддерживать производство альтернативных продуктов из растительного белка.