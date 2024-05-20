«Монетная неделя» в Краснодарском крае: возвращение мелочи и сокращение затрат на чеканку

Каждый год по всей стране проходит акция «Монетная неделя», которая организована при поддержке Банка России. Ее цель - вернуть в оборот монеты, скопившиеся у граждан, и снизить затраты на чеканку.

С 20 мая по 2 июня жители и гости Краснодарского края могут обменять мелочь на купюры или перевести средства на свой банковский счет. К акции присоединились сто тридцать офисов семнадцать банков региона.

В прошлом году в рамках «Монетной недели» было собрано двадцать миллионов монет общим весом восемьдесят семь тонн на сумму почти восемьдесят три миллиона рублей.