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Финансы

«Монетная неделя» в Краснодарском крае: возвращение мелочи и сокращение затрат на чеканку

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Каждый год по всей стране проходит акция «Монетная неделя», которая организована при поддержке Банка России. Ее цель - вернуть в оборот монеты, скопившиеся у граждан, и снизить затраты на чеканку.

С 20 мая по 2 июня жители и гости Краснодарского края могут обменять мелочь на купюры или перевести средства на свой банковский счет. К акции присоединились сто тридцать офисов семнадцать банков региона.

В прошлом году в рамках «Монетной недели» было собрано двадцать миллионов монет общим весом восемьдесят семь тонн на сумму почти восемьдесят три миллиона рублей.

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