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Финансы

Финансовая грамотность и финансовая культура в Сочи

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Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» стартовала в Сочи.

С 2 мая жители Сочи могут присоединиться к всероссийской просветительской эстафете «Мои финансы», организованной Министерством финансов РФ. Эта инициатива направлена на повышение финансовой грамотности и культуры среди экономически активного населения страны до 2030 года.

Цель эстафеты - переход от финансовой грамотности к финансовой культуре, повышение интереса к этой теме и мотивация граждан улучшать свои знания и оптимизировать поведение. Первый этап эстафеты приурочен к Году семьи, объявленному президентом РФ Владимиром Путиным, и посвящен грамотному управлению семейным бюджетом.

Мероприятия будут проводиться как в офлайн, так и онлайн формате, и доступны для граждан всех возрастов, начиная с дошкольников.

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