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В России одежда и обувь подорожали на 20%

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Фото: jcomp/Freepik

Одежда в России – заметна выросла в цене. В минувшем октябре многие товары подорожали более, чем на 20 процентов. Это подсчитали аналитики популярного облачного сервиса управления торговлей и складом. Выяснилось, что вверх поползли не только цены на одежду - на четверть подорожала обувь, и как следствие – упали её продажи. 

А вот на спрос одежды фактор подорожания не отразился, напротив, её стали покупать больше, продажи выросли на 19 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем, в лидерах – отечественные торговые марки.

 

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