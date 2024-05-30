План на день: умыться, выпить кофе, уничтожить 4,2 миллиона цыплят!

Власти штата Айова объявили о необходимости уничтожить более четырех миллионов цыплят после обнаружения случая высокопатогенного птичьего гриппа на крупной яичной ферме. Это стало последним эпизодом вспышки, которая также затронула молочный скот.

Вирус был подтвержден на прошлой неделе на яичной ферме к западу от Миннеаполиса, штат Миннесота, что привело к забою почти полутора миллиона цыплят. Теперь же предстоит уничтожить еще четыре миллиона двести тысяч птиц в Айове.

С начала вспышки в 2022 году Министерство сельского хозяйства США сообщило об уничтожении девяносто двух миллионов птиц. Несмотря на то, что птичий грипп стал обычным явлением среди домашней птицы, его распространение среди крупного рогатого скота вызывает опасения.

В мае у второго работника молочной фермы был диагностирован птичий грипп, и вирус был обнаружен как в говядине, так и в молоке. Это подтвердилось на фермах молочного скотоводства в девяти штатах.

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что мясо единственной заболевшей молочной коровы не было допущено к поставкам продовольствия в страну, а говядина остается безопасной для употребления.