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В России будут продавать только «правильный» мёд

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Фото: Freepik

Фальшивый мёд выведут на чистую воду. Поможет в борьбе с фальсификатом новый закон, который уточняет требования к качеству продукта пчеловодства. Документ подписал Владимир Путин. Теперь производители должны отпускать товар, который соответствует не только российскому законодательству, но и актам Евразийского экономического союза. Кроме того, в закон внесена поправка, согласно которой продукция пчеловодства (мед, воск и др.) определяется не только Общероссийским классификатором продукции, но и техническими регламентами и документами по стандартизации.

Этого закона ждали и потребители и сами фермеры. В отдельных регионах доля поддельного мёда достигает 70%. Принятый закон позволит очистить рынок от недобросовестных производителей и повысить качество мёда на прилавках магазинов.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

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