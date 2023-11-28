В России будут продавать только «правильный» мёд

Фальшивый мёд выведут на чистую воду. Поможет в борьбе с фальсификатом новый закон, который уточняет требования к качеству продукта пчеловодства. Документ подписал Владимир Путин. Теперь производители должны отпускать товар, который соответствует не только российскому законодательству, но и актам Евразийского экономического союза. Кроме того, в закон внесена поправка, согласно которой продукция пчеловодства (мед, воск и др.) определяется не только Общероссийским классификатором продукции, но и техническими регламентами и документами по стандартизации.

Этого закона ждали и потребители и сами фермеры. В отдельных регионах доля поддельного мёда достигает 70%. Принятый закон позволит очистить рынок от недобросовестных производителей и повысить качество мёда на прилавках магазинов.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.