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Здравоохранение

В Великобритании проходит испытания новая вакцина против рака mRNA-4359

Американская биотехнологическая компания Moderna разработала новую противораковую вакцину для определенного типа онкологических заболеваний, которая активно проходит испытания в Великобритании. 

Freepik

Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что по последнему опросу, проведенному в ста пятнадцати странах, от онкологии страдает примерно каждый пятый человек и цифры продолжают расти. Именно поэтому исследования, проводящиеся в этой области необходимы и очень важны. 

На данный момент уже существует ряд достаточно эффективных методов борьбы с раком разных типов. Например:

  1. Рак молочной железы
  2. Рак шейки матки
  3. Рак кожи
  4. Рак предстательной железы
  5. Рак яичка
  6. Колоректальный рак
  7. Рак щитовидной железы
  8. Лимфома Ходжкина

Эффективность лечения от этих видов онкологических заболевания составляет от шестидесяти до девяноста девяти процентов. Исследования не останавливаются и уже сегодня проходят испытания новой антираковой вакцины, разработанной компанией Moderna.

Freepik

Moderna, Inc - биотехнологическая компания, которая четырнадцать лет занимается разработкой лекарственных препаратов, на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК)

Матричная рибонуклеиновая кислота содержит информацию о первичной структуре белков, синтезируется на основе ДНК и играет важнейшую роль в проявлении генов, процессе, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в белок. Иными словами, компания разрабатывает лекарства, которые позволят влиять на заболевания на генетическом уровне.

Freepik

Первый пациент, получивший дозу вакцины в Великобритании, в рамках нового проекта - восьмидесяти однолетний мужчина из Суррея. Он пожелал остаться анонимным, сказав, что рад получить такой шанс и для него участие в эксперименте является облегчением.

У мужчины устойчивая к лечению, злокачественная меланома. «У меня была другая иммунотерапия, у меня была лучевая терапия; единственное, чего у меня не было, это химиотерапии. Итак, варианты были: либо ничего не делать и ждать, либо вмешаться и что-то предпринять» - прокомментировал пациент. 

В течение трех лет к исследованию планируется привлечь других пациентов со всего мира. За всеми будет проводится наблюдение в течение тридцати четырех месяцев, после окончания лечения. 

Freepik

Новая вакцина mRNA-4359 заставляет клетки организма вырабатывать белки, которые содержатся в солидных опухолях. Появившиеся белки отправляются в иммунную систему человека и иммунитет накапливает необходимые инструменты для борьбы с раковыми клетками

Вакцина считается готовой к использованию у любого пациента с определенными белками, находящимися в опухоли. 

Исследования будут продолжаться, как в комплексе с другими методами лечения от онкологии, так и обособленно. 

Ученый-клиницист Отделения хирургии и рака Имперского колледжа Лондона и медицинский онколог-консультант Imperial College Healthcare NHS Trust, доктор Дэвид Пинато

Это исследование все еще находится на ранних стадиях, и может пройти несколько лет, прежде чем оно станет доступным пациентам. Но это испытание закладывает важнейший фундамент, который приближает нас к новым методам лечения, которые потенциально менее токсичны и более точны.

имеются противопоказания, необходимо получить консультацию специалиста

Информационный обзор Редакции

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