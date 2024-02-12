В Великобритании проходит испытания новая вакцина против рака mRNA-4359

Американская биотехнологическая компания Moderna разработала новую противораковую вакцину для определенного типа онкологических заболеваний, которая активно проходит испытания в Великобритании.
Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что по последнему опросу, проведенному в ста пятнадцати странах, от онкологии страдает примерно каждый пятый человек и цифры продолжают расти. Именно поэтому исследования, проводящиеся в этой области необходимы и очень важны.
На данный момент уже существует ряд достаточно эффективных методов борьбы с раком разных типов. Например:
- Рак молочной железы
- Рак шейки матки
- Рак кожи
- Рак предстательной железы
- Рак яичка
- Колоректальный рак
- Рак щитовидной железы
- Лимфома Ходжкина
Эффективность лечения от этих видов онкологических заболевания составляет от шестидесяти до девяноста девяти процентов. Исследования не останавливаются и уже сегодня проходят испытания новой антираковой вакцины, разработанной компанией Moderna.
Moderna, Inc - биотехнологическая компания, которая четырнадцать лет занимается разработкой лекарственных препаратов, на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК).
Матричная рибонуклеиновая кислота содержит информацию о первичной структуре белков, синтезируется на основе ДНК и играет важнейшую роль в проявлении генов, процессе, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в белок. Иными словами, компания разрабатывает лекарства, которые позволят влиять на заболевания на генетическом уровне.
Первый пациент, получивший дозу вакцины в Великобритании, в рамках нового проекта - восьмидесяти однолетний мужчина из Суррея. Он пожелал остаться анонимным, сказав, что рад получить такой шанс и для него участие в эксперименте является облегчением.
У мужчины устойчивая к лечению, злокачественная меланома. «У меня была другая иммунотерапия, у меня была лучевая терапия; единственное, чего у меня не было, это химиотерапии. Итак, варианты были: либо ничего не делать и ждать, либо вмешаться и что-то предпринять» - прокомментировал пациент.
В течение трех лет к исследованию планируется привлечь других пациентов со всего мира. За всеми будет проводится наблюдение в течение тридцати четырех месяцев, после окончания лечения.
Новая вакцина mRNA-4359 заставляет клетки организма вырабатывать белки, которые содержатся в солидных опухолях. Появившиеся белки отправляются в иммунную систему человека и иммунитет накапливает необходимые инструменты для борьбы с раковыми клетками.
Вакцина считается готовой к использованию у любого пациента с определенными белками, находящимися в опухоли.
Исследования будут продолжаться, как в комплексе с другими методами лечения от онкологии, так и обособленно.
Ученый-клиницист Отделения хирургии и рака Имперского колледжа Лондона и медицинский онколог-консультант Imperial College Healthcare NHS Trust, доктор Дэвид Пинато
Это исследование все еще находится на ранних стадиях, и может пройти несколько лет, прежде чем оно станет доступным пациентам. Но это испытание закладывает важнейший фундамент, который приближает нас к новым методам лечения, которые потенциально менее токсичны и более точны.
имеются противопоказания, необходимо получить консультацию специалиста
Информационный обзор Редакции
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