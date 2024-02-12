В Великобритании проходит испытания новая вакцина против рака mRNA-4359

Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что по последнему опросу, проведенному в ста пятнадцати странах, от онкологии страдает примерно каждый пятый человек и цифры продолжают расти. Именно поэтому исследования, проводящиеся в этой области необходимы и очень важны.

На данный момент уже существует ряд достаточно эффективных методов борьбы с раком разных типов. Например:

Рак молочной железы Рак шейки матки Рак кожи Рак предстательной железы Рак яичка Колоректальный рак Рак щитовидной железы Лимфома Ходжкина

Эффективность лечения от этих видов онкологических заболевания составляет от шестидесяти до девяноста девяти процентов. Исследования не останавливаются и уже сегодня проходят испытания новой антираковой вакцины, разработанной компанией Moderna.