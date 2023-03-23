«Я научилась клеить ресницы и брови только к сорока годам»: как женщины с онкологическими заболеваниями адаптируются к новой себе

Рак – не приговор. Звучит обнадеживающе, но что делать и как жить на практике, если ты столкнулась с онкологией? Проект «Еще краше» при поддержке некоммерческой организации «Рак Победим» и фондом медицинских решений «Не напрасно» дают старт просветительским фестивалям, которые рассказывают, как принять болезнь и не потерять себя.

Врачи-онкологи, психологи и специалисты индустрии красоты и моды помогут женщинам принять свой диагноз и перемены во внешности. На встречах, которые пройдут в марте, апреле и мае в разных регионах страны, можно будет узнать, что важно учитывать во время лечения, куда обращаться за поддержкой, как правильно ухаживать за кожей и волосами, как бороться со страхами, стигмами и стереотипами и, наконец, как продолжать чувствовать себя красивой и уверенной в любых обстоятельствах.

В программе – мастер-классы по подиумной походке, позингу, кастомизации одежды и подбору белья, лекции и онлайн-вебинары от врачей из крупнейших онкологических центров России, а также сессии с психологами. Кроме того, проект рассчитан не только на онкологических пациенток, но и тех, кто интересуется темой здоровья и защиты от рака.

Следить за программой проекта можно в его официальном сообществе в социальной сети ВКонтакте.

В 10 городах России стартуют просветительские фестивали и марафоны для онкологических пациенток.

Подробности тут