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Виртуальные ценности за 20 000 долларов

wwd.com

Цифровое колье Adidas продали в игре Roblox за двадцать тысяч долларов. 

Колье представляет собой цепочку из золота и бриллиантов с названием спортивного бренда и футбольной бутсой модели F50. Виртуальное украшение приобрел двадцатишестилетний Саймон Берджесс, известный своей коллекцией приблизительно из двух тысяч изделий бренда Gucci.

Это событие стало возможным благодаря сотрудничеству Adidas с популярной игровой платформой Roblox. В рамках этого сотрудничества были созданы уникальные наряды и цифровая одежда, которую теперь могут приобрести пользователи Roblox Marketplace.

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