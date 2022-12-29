«Кашемир и Шелк» открывает новый бутик на курорте «Роза Хутор»

В преддверии Нового Года, 23 декабря 2022, в гостинице Tulip Inn горного курорта «Роза Хутор» свои двери распахнул новый бутик «Кашемир и шелк».



В городе Сочи это уже второй по счету бутик «Кашемир и шелк». Первый бутик сети расположен в самом сердце Сочи, в роскошном отеле Rodina Grand Hotel & Spa. А выбор локации для второго бутика «Кашемир и шелк» пал на курорт «Роза Хутор», и выбор этот не случаен. Ежегодно около 2 млн. российских и иностранных гостей посещают «Роза Хутор», среди них большое число любителей горнолыжного отдыха - людей, ценящих качество, комфорт, уют и эстетику apres ski.



В характерном для «Кашемир и шелк» миндально-белом интерьере нового бутика на «Роза Хутор» воплотился дух свободы как настоящей роскоши и базовой ценности, нашедший свое отражение в собранных коллекциях от итальянских брендов класса люкс. Здесь поклонники «Кашемир и Шелк» смогут познакомиться с актуальными коллекциями от знаменитых итальянских семейных мануфактур, подобрать изделия из тончайшего кашемира, а также насладиться большим выбором обуви и аксессуаров.