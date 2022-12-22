NO ONE открыл первый мультибрендовый бутик в Сочи

В самом центре Сочи распахнул свои двери первый мультибрендовый бутик премиальной европейской обуви, одежды и аксессуаров NO ONE. Пространство занимает площадь 195 м² и удобно располагается на 1 этаже торгово-развлекательного центра «МореМолл».

Бутик NO ONE в Сочи стал юбилейным, 30-ым, по счету бутиком, открытым в России.Интерьер оформлен в стиле минимализм и наполнен мягким светом, а стальные конструкции и футуристичные лампы органично сочетаются с мебелью и панелями из вишневого дерева, закаленное стекло и стеллажи с зеркальной поверхностью дополнительно расширяют пространство.

В бутике представлен широкий ассортимент мужских и женских коллекций обуви и аксессуаров более 50 европейских марок, таких как Baldinini, Braccialini, Casadei, Coccinelle, Fratelli Rossetti, Moreschi, Pantanetti, Pollini, Principe di Bologna и многие другие. Здесь вы найдёте смелые ботфорты Vic Matie’, элегантные лоферы Fabi, ультракомфортные кроссовки Barracuda, трендовые рюкзаки и сумки от Sprayground и Ice Play.