Gloria Jeans и Ирина Шейк

Бренд Gloria Jeans представил новый кампейн с участием супермодели Ирины Шейк.

Съемки проходили на золотистых солнечных пляжах побережья Тихого океана, что отражает эстетику природных текстур и насыщенных оттенков летней коллекции GJ.

В заявлении компании говорится, что новая страница в истории бренда, которая насчитывает более сорока лет, строится вокруг масштаба, открытости к изменениям, уникальности и возможности чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Ирина Шейк стала идеальным воплощением этих ценностей, подчеркивая разнообразие и индивидуальность каждого клиента Gloria Jeans. Кампейн призван вдохновить покупателей на яркие летние образы и напомнить о том, что каждый день должен быть наполнен радостью и удовольствием.