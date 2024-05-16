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Показы и коллекции

Gloria Jeans и Ирина Шейк

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Бренд Gloria Jeans представил новый кампейн с участием супермодели Ирины Шейк. 

Съемки проходили на золотистых солнечных пляжах побережья Тихого океана, что отражает эстетику природных текстур и насыщенных оттенков летней коллекции GJ.

В заявлении компании говорится, что новая страница в истории бренда, которая насчитывает более сорока лет, строится вокруг масштаба, открытости к изменениям, уникальности и возможности чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Ирина Шейк стала идеальным воплощением этих ценностей, подчеркивая разнообразие и индивидуальность каждого клиента Gloria Jeans. Кампейн призван вдохновить покупателей на яркие летние образы и напомнить о том, что каждый день должен быть наполнен радостью и удовольствием.

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