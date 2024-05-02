Sochi Fashion Week: эксклюзивная неделя моды в городе-курорте.

С 1 по 5 мая в одном из пятизвёздочных отелей города-курорта пройдёт мероприятие Sochi Fashion Week, объединяющее на своей площадке известных и молодых дизайнеров, экспертов моды и творческих людей.

В рамках недели моды свои эксклюзивные коллекции представят около тридцати брендов и дизайнеров, среди которых Галина Васильева, Ольга Анфилатова, Светлана Первухина, Лариса Штемка, Оксана Косарева, Juliet Dor, IVANOVA, SUZANNA COUTURE, SHATU и PEPEN.

Мероприятие даёт возможность гостям увидеть, как меняется мир моды с наступлением нового сезона, и оценить разнообразие представленных коллекций.

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