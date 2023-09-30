Елена Паунич

Более 250 реализованных проектов в России и Европе, 19 лет в профессии и 3 собственные студии дизайна JPArchitects в Москве, Сочи и Белграде. Сербка по национальности, член союза архитекторов России, гуру международного дизайна и мама четверых детей - дала интервью Редакции «Сочи - Краснодар. Собака.ru» и украсила обложку нашего первого осеннего номера.
Елена, мы с вами уже хорошо знакомы по прошлому интервью, и сейчас хотелось бы углубиться в детали. Как начинался ваш профессиональный путь?
В 1997 году после окончания гимназии я переехала в Белград. Поступила в Белградский университет на архитектурный факультет по специальности архитектор. На втором курсе познакомилась с будущим мужем Владимиром. Он также учился в Белградском университете. На последнем курсе у нас родилась дочь Татьяна. Кстати, она сейчас учится на архитектора в том же университете. В 2004 году я окончила учебу и сразу устроилась в архитектурную студию в Белграде «Косово-Проект». А в 2005 году строительная компания «Путеви» пригласила нас с супругом работать в Россию.
Ваш первый проект в Сочи был знаковым. Расскажите о нем.
Да. Предполагалось, что мы приедем в командировку в Сочи на 6 месяцев для работы над крупным проектом в санатории «Родина». А главное мы влюбились в Россию и влюбились в Сочи. С того момента прошло уже 19 лет.
Расскажите про работу в строительной компании.
Это был невероятный опыт! Мы строили много крупных очень интересных объектов. Работали с олимпийскими объектами. Я была назначена главным архитектором четырех гостиниц курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне. Руководила проектами создания Олимпийского университета, отелей Pullman, Mercure и Brevis. Работала над реализацией проекта строительства Краснодарского краевого суда. Также мной было выполнено много проектов апартаментов в жилых комплексах: «Новая Александрия», «Актер Гэлакси».
Ваш опыт впечатляет! Случались ли моменты, когда было особенно трудно?
Конечно. Работы было много, и мне часто приходилось работать с раннего утра до поздней ночи. Не было времени на отдых. Даже когда я рожала детей, буквально через несколько недель возвращалась на работу, брала их с собой в офис. Можно сказать, мои дети с самого рождения окружены творческой средой. И хотя сейчас это кажется невозможным, тогда это было нормальным и естественным для меня. Работа в компании «Путеви» всегда требовала большой организованности, ответственности и умения работать в условиях большой многозадачности. За что я очень благодарна! Кроме того, у меня была возможность посещать мировые выставки дизайна и архитектуры, что я, кстати, продолжаю делать до сих пор.
Как вы пришли к самостоятельной деятельности?
Буквально с нуля и без чувства страха. Компания «Путеви», в которой я работала, переехала в Москву для работы над крупными объектами. Мы с супругом решили остаться работать в Сочи. На тот момент в строительной сфере меня уже знали. Местная компания порекомендовала меня заказчикам, и я взялась за несколько объектов. Работа пошла. Заказчики рекомендовали меня своим друзьям, родным и соседям. И стоит признать: принцип «сарафанного радио» в моей карьере играет важную роль. Помню, однажды мне предложили поработать над квартирой, которую никто не мог продать, потому что она была необычной, сложной планировки. Заказчики не знали, как применить это пространство, как сделать его красивым и эргономичным. Я взяла этот проект в работу, поскольку люблю сложные, интересные задачи. Проект получился настолько красивым, что был продан сразу после реализации. В итоге я выполнила еще 15 проектов в этом доме благодаря рекомендациям моих заказчиков. В комплексе «Актер Гэлакси» было около 800 апартаментов, и я сделала более 60 из них. И так можно сказать о многих жилых комплексах Сочи. Меня называют семейным архитектором: сначала квартира для отдыха, потом коттедж в горах, затем квартира для сына и так далее. Для одного клиента я могу выполнить до 5–10 проектов. Сегодня моей студии JPArchitect семь лет.
Полагаем, когда проектов стало много, вы решили открыть собственную студию в Сочи?
Так и есть. Раньше я делала все самостоятельно, но в моей студии работают 15 человек. Не стоит забывать, что студия — это также пространство для обретения внутренней гармонии и самовыражения. Ведь именно здесь воплощаются мои мечты и амбиции. И всего этого просто невозможно достичь, если ты не умеешь ладить с командой. Я готова проходить путь развития вместе со своими сотрудниками, даже если кто-то из них будет сначала учиться на своих ошибках. Хотя я всегда держу все под контролем и страхую коллег, предотвращая подобные ситуации. Если они все-таки возникают, я, безусловно, несу ответственность за них. Мои отношения с сотрудниками — один из главных факторов успеха и здоровья студии. Я отдаю этим отношениям все что могу, и мои сотрудники отвечают тем же. Я всегда вижу в каждом человеке потенциал, помогаю развивать его талант, поддерживаю его рост во всех смыслах этого слова. Для меня важно, чтобы мои сотрудники были счастливы и полностью реализовывали себя.
Совсем недавно вы открыли студию в Москве. Расскажите, как вы добились успеха и многочисленных проектов за несколько месяцев работы?
Наша студия разрабатывает проекты с нуля и всегда доводит до реализации под ключ. Этот процесс занимает длительное время, в среднем около года. Для меня важно довести проект до полной реализации, включая декорирование, профессиональную фотосъемку, даже халаты и тапочки у кровати. Объект будет полностью готов к проживанию. Я получаю невероятное удовольствие от процесса, и мне всегда немножко грустно расставаться с проектом, когда он полностью готов. Согревает то, что в большинстве случаев рождаются очень теплые, искренние дружеские отношения с заказчиками. Мне нравится индивидуальный, «бутиковый» формат работы с клиентами, когда мы можем контролировать все процессы, связанные с проектом, лично встречаться с клиентами, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Конечно, в современном мире можно легко работать на расстоянии. Но, я считаю, только при личной встрече можно «раскрыть» истинный запрос от клиента. Количество клиентов в Москве в последние годы росло — снова сыграл принцип «сарафанного радио». Необходимость вести проекты, следить за стройкой, решать вопросы с подрядчиками и поставщиками привели к решению об открытии офиса в Москве. Перфекционист в моей душе долго выбирал место для нового офиса студии, сочетающее красоту и удобство. И теперь наши двери открыты для всех на Новом Арбате, 15.
Елена, вы концентрируетесь в работе на объектах премиального и люкс-сегментов?
Только усердный труд и профессиональный рост привели меня к таким проектам. Цели попасть именно в люкс я перед собой никогда не ставила. Этот вопрос напомнил мне о моем детстве. Я росла в небольшом городе на юго-западе Сербии, где выделяться и проявляться не считалось приличным. Скромность была нашим девизом, и мои родители всегда придавали большое значение образованию и уважению. Эту черту мы стараемся привить и своим детям. Когда я приезжаю летом в родной город, ощущаю себя отдельно стоящей фигурой со своими многочисленными публикациями. Мне до сих пор нелегко перебороть эту свою детскую установку. По сути, я сейчас учусь рассказывать о своих достижениях, и это интервью — один из инструментов в моей борьбе (улыбается). Возвращаясь к ответу на вопрос: несмотря на то, что в портфолио нашей студии большинство объектов премиум-сегмента, мы беремся за любой интересный проект и ценим каждого.
В дизайн-индустрии вы больше 20 лет. И за меньший срок у людей наступает момент выгорания. Сталкивались ли вы с подобным?
Меня всегда удивлял этот феномен. Как можно выгореть, если ты занимаешься любимым делом? А им я занимаюсь с университетской скамьи. Часто у меня спрашивают: как это вообще возможно — вот так строить свою жизнь и все успевать? Если занимаешься интересной работой, горишь ею, любишь свою семью и тоже горишь этим, грамотно сочетаешь эти два фактора, речь о выгорании просто не идет. К тому же у меня есть несколько хобби, которые заряжают и дарят дополнительные силы. Я очень люблю музыку и стараюсь в свободное время поиграть на фортепиано. И конечно, путешествия — моя большая страсть. В этом смысле мы с мужем настоящие авантюристы. Можем за полчаса собрать чемоданы, взять детей, сесть в машину и отправиться на поиски приключений!
Быть успешной в карьере — это, конечно, хорошо, но вы еще и многодетная мама. Присоединимся к тем, кто вам часто задает этот вопрос: как вы вообще успели столько сделать, родить четверых детей и двадцать лет быть счастливой в браке?
Я просто люблю жить! Люблю движение, люблю все новое! Я даже сплю мало, рано встаю, чтобы успеть сделать как можно больше. Наверное, поэтому я всегда отлично совмещала семью и работу. После рождения детей я продолжала свою деятельность без ухода в декретный отпуск. В работе стараюсь, правильно расставить приоритеты и уметь вовремя включиться и вовремя отпустить, при необходимости делегировать. Если говорить об отношениях в семье, у нас с мужем были разные периоды, впрочем, как и у всех. Одно могу сказать — нам точно не скучно и через двадцать лет совместной жизни! В общем, живу по течению, слушая внутренний голос и тонкую интуицию, которая ведет меня собственным путем, открывая в нужный момент нужную дверь. Я верующий человек, как и мой супруг. Вера и традиции часто спасают и укрепляют наши отношения. Кроме того, для нас очевидна бесспорная ценность семьи. Семья — источник вдохновения, надежная опора в сложные моменты жизни и основа успеха во всех делах.
Какие цели ставите для себя на будущее?
Большие цели я не ставлю и никогда не ставила. В моей жизни все идет своим особенным путем, я просто четко знаю, куда стоит двигаться, и, главное, не останавливаться. В будущем мы расширим географию наших проектов, откроем несколько новых дизайн-студий, не перестанем быть командой с коллегами и семьей с моим мужем и детьми.
Информационный обзор редакции.
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