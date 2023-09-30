Елена Паунич

Елена, мы с вами уже хорошо знакомы по прошлому интервью, и сейчас хотелось бы углубиться в детали. Как начинался ваш профессиональный путь?

В 1997 году после окончания гимназии я переехала в Белград. Поступила в Белградский университет на архитектурный факультет по специальности архитектор. На втором курсе познакомилась с будущим мужем Владимиром. Он также учился в Белградском университете. На последнем курсе у нас родилась дочь Татьяна. Кстати, она сейчас учится на архитектора в том же университете. В 2004 году я окончила учебу и сразу устроилась в архитектурную студию в Белграде «Косово-­Проект». А в 2005 году строительная компания «Путеви» пригласила нас с супругом работать в Россию.

Ваш первый проект в Сочи был знаковым. Расскажите о нем.

Да. Предполагалось, что мы приедем в командировку в Сочи на 6 месяцев для работы над крупным проектом в санатории «Родина». А главное мы влюбились в Россию и влюбились в Сочи. С того момента прошло уже 19 лет.

Расскажите про работу в строительной компании.

Это был невероятный опыт! Мы строили много крупных очень интересных объектов. Работали с олимпийскими объектами. Я была назначена главным архитектором четырех гостиниц курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне. Руководила проектами создания Олимпийского университета, отелей Pullman, Mercure и Brevis. Работала над реализацией проекта строительства Краснодарского краевого суда. Также мной было выполнено много проектов апартаментов в жилых комплексах: «Новая Александрия», «Актер Гэлакси».

Ваш опыт впечатляет! Случались ли моменты, когда было особенно трудно?

Конечно. Работы было много, и мне часто приходилось работать с раннего утра до поздней ночи. Не было времени на отдых. Даже когда я рожала детей, буквально через несколько недель возвращалась на работу, брала их с собой в офис. Можно сказать, мои дети с самого рождения окружены творческой средой. И хотя сейчас это кажется невозможным, тогда это было нормальным и естественным для меня. Работа в компании «Путеви» всегда требовала большой организованности, ответственности и умения работать в условиях большой многозадачности. За что я очень благодарна! Кроме того, у меня была возможность посещать мировые выставки дизайна и архитектуры, что я, кстати, продолжаю делать до сих пор.

Как вы пришли к самостоятельной деятельности?

Буквально с нуля и без чувства страха. Компания «Путеви», в которой я работала, переехала в Москву для работы над крупными объектами. Мы с супругом решили остаться работать в Сочи. На тот момент в строительной сфере меня уже знали. Местная компания порекомендовала меня заказчикам, и я взялась за несколько объектов. Работа пошла. Заказчики рекомендовали меня своим друзьям, родным и соседям. И стоит признать: принцип «сарафанного радио» в моей карьере играет важную роль. Помню, однажды мне предложили поработать над квартирой, которую никто не мог продать, потому что она была необычной, сложной планировки. Заказчики не знали, как применить это пространство, как сделать его красивым и эргономичным. Я взяла этот проект в работу, поскольку люблю сложные, интересные задачи. Проект получился настолько красивым, что был продан сразу после реализации. В итоге я выполнила еще 15 проектов в этом доме благодаря рекомендациям моих заказчиков. В комплексе «Актер Гэлакси» было около 800 апартаментов, и я сделала более 60 из них. И так можно сказать о многих жилых комплексах Сочи. Меня называют семейным архитектором: сначала квартира для отдыха, потом коттедж в горах, затем квартира для сына и так далее. Для одного клиента я могу выполнить до 5–10 проектов. Сегодня моей студии JPArchitect семь лет.

Полагаем, когда проектов стало много, вы решили открыть собственную студию в Сочи?

Так и есть. Раньше я делала все самостоятельно, но в моей студии работают 15 человек. Не стоит забывать, что студия — это также пространство для обретения внутренней гармонии и самовыражения. Ведь именно здесь воплощаются мои мечты и амбиции. И всего этого просто невозможно достичь, если ты не умеешь ладить с командой. Я готова проходить путь развития вместе со своими сотрудниками, даже если кто-то из них будет сначала учиться на своих ошибках. Хотя я всегда держу все под контролем и страхую коллег, предотвращая подобные ситуации. Если они все-таки возникают, я, безусловно, несу ответственность за них. Мои отношения с сотрудниками — один из главных факторов успеха и здоровья студии. Я отдаю этим отношениям все что могу, и мои сотрудники отвечают тем же. Я всегда вижу в каждом человеке потенциал, помогаю развивать его талант, поддерживаю его рост во всех смыслах этого слова. Для меня важно, чтобы мои сотрудники были счастливы и полностью реализовывали себя.