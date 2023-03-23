Дмитрий Магний

Апсайкл-­дизайн мыслится обывателю чем-то далеким от моды. Простота моделей восполняется эмоциями, которые человек испытывает, надевая на себя вещь из переработанного материала. Дима Магний решил не упрощать и сделать акцент на театральность. Его «ожившие» модели вещей впору надевать на сцену МХТ.

Секонд-хэнд и джинсы Tommy Hilfiger

Хотите раскрыть секрет успешного дебюта в индустрии моды? Необходимы три составляющие: секонд-хэнд, социальная сеть и 200 руб­лей. По крайней мере, так все началось у дизайнера Димы Магния. Купленные джинсы оказались на несколько размеров больше положенного, и Дима решил их перешить, параллельно сняв весь процесс на видео и выложив в TikTok. Благодарная аудитория наградила его подписками, и у будущего дизайнера появилась идея вести блог о преображении обычных вещей. Друзья Димы довольно быстро оценили его старания и стали постоянными заказчиками. До создания собственного бренда оставались считаные месяцы.

К своему стилю Дима шел путём экспериментов и синтетичности, которая наметилась у него во время учебы в университете. Там же он познакомился с танцами и стал тяготеть к современному искусству. Синтез этих двух сфер легко можно уловить во всех коллекциях бренда.

«Кружок», Mercedes Benz Fashion Week и Московская неделя моды

Улучшая свои навыки и экспериментируя с образами, Дима понял, что ему нужно двигаться дальше. Московское творческое объединение «Кружок» заметило талант Дмитрия и пригласило на показ. Тогда у «Кружка» была коллаборация с Levi’s. Дима подружился с творческими ребятами из объединения, и это был его первый опыт участия в показе. Заявка на участие в собственном показе на Mercedes Benz Fashion Week не заставила себя ждать. Кандидатура дизайнера была утверждена, но компания ушла из России, и грант Димы аннулировался. На горизонте замаячила Московская неделя моды, которая стала для дизайнера дебютом. Как оказалось, весьма успешным.

Эксперимент, в котором абстрактные визуальные образы создаются путем «скрещивания» изделий

Апсайклинг красной нитью проходит через творчество Димы с момента создания его первой вещи — еще в детстве. Казалось бы, это популярное направление, особенно во времена, когда раздельный сбор мусора и забота об экологии воспринимается людьми разных профессий одинаково серьезно. Однако Дмитрий вкладывает в переделку другой смысл: «Я понимал, что это хорошее дело для нашей планеты, но как таковой цели, именно с экологической точки зрения, у меня не было. Мне понравилась идея апсайклинга больше с энергетической точки зрения, потому что я работаю с историей».

Текст: Кристина Труба, Софья Морозова