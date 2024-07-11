Шоу Ильи Авербуха в десятый раз возвращается в Сочи на ежегодные летние гастроли!

Шоу посвящено году семьи и 20-летию продюсерской компании Ильи Авербуха.

«Для меня 2024-й - год юбилеев. В этом году мы отмечаем 20-летие нашей продюсерской компании и 10 лет, как мы привозим свои программы в Сочи и в Сириус. Я счастлив, что разделяю этот юбилейный год с командой, которую смело могу назвать своей ледовой семьей». - поделился Илья Авербух.

«Десять лет назад мы привезли в солнечный город наш первый спектакль «Огни большого города». Нас восторженно встретили любители фигурного катания. Я уверен, что в этом году к нам придут те же зрители, что были на первом шоу. Меняются времена, появляются новые чемпионы, но одно остается неизменным - каждый раз, выходя на лед, мы дарим зрителям не только красивые и виртуозные выступления, но и свою преданность и любовь».

Постановка «Вместе и навсегда» - это уникальное шоу-спектакль, воплотившее в себе безусловную любовь и преданность и объединившее, посредством драматических зарисовок, музыки и живого вокала, две стихии – сцену и лёд. В шоу вы увидите яркие номера, которые пройдут в сопровождении блестящих вокалистов Евгении Рябцевой и Руслана Ивакина. Зрелищности добавит участие ледовых акробатов, яркие спецэффекты и уникальные световые решения.

В постановке примут участие прославленные российские спортсмены, олимпийские чемпионы разных лет и действующие спортсмены: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Евгения Медведева, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Елизавета Туктамышева, Александра Степанова и Иван Букин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Дмитрий Алиев, и другие. Каждый участник расскажет историю своей жизни о любви, преданности, долге, счастье, о том, что главное для каждого - это семья.

Мероприятие пройдет при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

Информационный обзор редакции

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