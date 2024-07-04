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Уикенд

Куда сходить в Сочи в эти выходные?

Pixar

Девочка Райли становится подростком, и к команде её эмоций присоединяется новый игрок — Тревожность. Фильм исследует, как эмоции взаимодействуют и формируют опыт и воспоминания человека, демонстрируя глубокий и трогательный взгляд на психологию и развитие личности.

В кинотеатрах города.

VИНОГРАD

5.07 - слушаем и танцуем под Лешу Свика в знаменитой точке города!

6.07 - продолжаем отдыхать и ждем на сцене Каспийский Груз!

 

freepik

Отправляемся на фестиваль электронной музыки Skypark! Live и танцуем под открытым небом в живописной локации. Здесь и лазерное шоу, и световые проекции, которые превращают Ахштырское ущелье в настоящий театр света.

6.07 с 18:30 - 01:30.

freepik

7.07 - празднуем День Ивана Купала в Горной Олимпийской деревне в формате семейного мероприятия! Увлекательные русские забавы, возможность попробовать свои силы в плетении венков, участие в активных играх на улице, мастер-класс по арт-терапии и росписи свечей.

freepik

Отправляемся 5.07 на фестиваль «Лето PREMIER». 

На территории «Ривьеры» покажут сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!», «Территория», «Эпидемия», «Красный 5» и другие. Также будут представлены новые проекты онлайн-кинотеатра. 

Утка Ли

«Известные» в Утка Ли - новый формат вечеринок! 5.07 стартует за пультом Артур (Арчи!). Хиты поп-музыки, друзья и авторская кухня от шефа!

freepik

5.07 - ELIOS 

6.07 - ARGENTO DUST

7.07 - AIWASKA x F.A.R

Отправляемся на ночные арт-вечеринки в район исторической «Ривьеры» в «ОСТРОВ»!

freepik

Кино в окружении природы смотрим на ферме «Экзархо».

5.07 - Эйс Вентура

6.07 - В погоне за счастьем

7.07 - Спирит

Бронь не требуется!

sochiartmuseum.com

Ко Дню памяти святых Петра и Февронии в Сочинском художественном музее пройдет выставка молодых художников «Райский сад».

«Идея выставки – это отражение стремления творческого коллектива художников создать что-то позитивное, красивое, одухотворённое».

Информационный обзор Редакции.

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