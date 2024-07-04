Девочка Райли становится подростком, и к команде её эмоций присоединяется новый игрок — Тревожность. Фильм исследует, как эмоции взаимодействуют и формируют опыт и воспоминания человека, демонстрируя глубокий и трогательный взгляд на психологию и развитие личности.

В кинотеатрах города.