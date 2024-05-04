Fatucci Fine Food

Панеттоне - это традиционное лакомство, которое известно своим мягким и воздушным тестом, содержащим сухофрукты, цукаты, ваниль и цитрусовую цедру. Процесс производства панеттоне является сложным и трудоёмким, требующим тщательного соблюдения рецепта.

Основные ингредиенты панеттоне включают муку, яйца, сахар, масло, цитрусовую цедру, изюм и цукаты. Закваска играет важную роль в процессе приготовления теста, обеспечивая его мягкость, эластичность и лёгкую липкость. Внутри панеттоне обязательно должно быть достаточное количество лимонной и апельсиновой цедры, изюма и других фруктов.

Каждый год Fatucci Fine Food готовит настоящие панеттоне по традиционному рецепту, используя только высококачественные ингредиенты и соблюдая все тонкости процесса приготовления.