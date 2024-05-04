А у нас Пасха! Где поесть и заказать пасхальные куличи в Сочи?

Собрали для вас топовые места, где можно заказать и поесть вкусные пасхальные куличи в Сочи.
- Fatucci Fine Food
Панеттоне - это традиционное лакомство, которое известно своим мягким и воздушным тестом, содержащим сухофрукты, цукаты, ваниль и цитрусовую цедру. Процесс производства панеттоне является сложным и трудоёмким, требующим тщательного соблюдения рецепта.
Основные ингредиенты панеттоне включают муку, яйца, сахар, масло, цитрусовую цедру, изюм и цукаты. Закваска играет важную роль в процессе приготовления теста, обеспечивая его мягкость, эластичность и лёгкую липкость. Внутри панеттоне обязательно должно быть достаточное количество лимонной и апельсиновой цедры, изюма и других фруктов.
Каждый год Fatucci Fine Food готовит настоящие панеттоне по традиционному рецепту, используя только высококачественные ингредиенты и соблюдая все тонкости процесса приготовления.
- «Прованс»
Кафе «Прованс» приглашает вас насладиться самыми свежими и вкусными куличами и кексами к Пасхе! Здесь вы найдёте разнообразные варианты традиционных пасхальных угощений: творожные куличи с изюмом, куличи с вяленой клюквой и цедрой апельсина.
Также в кафе представлены имбирные пряники с пасхальной тематикой, которые станут отличным дополнением к праздничному столу.
- La Veranda
В ресторане La Veranda можно попробовать вкусные пасхальные куличи от участницы шоу «Битва шефов» и «Молодые ножи» Амалии Мартиросян.
Здесь можно заказать праздничное угощение разных размеров. Самое главное, что они точно будут нежными, вкусными и удивят всех гостей за столом. Куличи тематически украшены, поэтому вы получите не только гастрономическое, но и эстетическое удовольствие.
- «Черная Лисичка»
Ресторан «Черная Лисичка» вновь радует своих гостей хорошими новостями. К празднику Пасхи команда поваров создала вкусные и яркие куличи, которые точно придутся по вкусу.
Куличи здесь решили традиционно украсить разноцветной посыпкой, поэтому они выглядят очень ярко и празднично.
- «Дюжина»
«Дюжина» - это ресторан, расположенный в живописном месте, где можно отдохнуть в шумной компании или провести время с семьей. Интерьер заведения выполнен в необычном стиле, что создаёт уютную атмосферу.
В ресторане имеется летняя терраса с фонтаном, рыбками и пледами, где гости могут насладиться приятной атмосферой и отдохнуть от городской суеты. Ресторан хорошо подготовился к Пасхе и в честь праздника каждый гость будет получать маленький кулич в подарок к заказу. Также здесь можно приобрести куличи разных размеров и угостить всю семью.
- «Феттуччине»
В этом году кондитеры траттории подготовили для гостей куличи с изюмом на основе нежного сыра креметте и белого шоколада с классической глазурью или добавлением смородины.
Для заказа доступны куличи двух размеров: 350 граммов и 500 граммов. Любой кулич можем украсить маршмэллоу, чайной розой, лавандой, эвкалиптом и безе.
- «Посейдон»
Панорамный ресторан «Посейдон» в Сочи - идеальное место для отдыха и наслаждения атмосферой спокойствия. К Пасхе ресторан приготовил куличи в двух вариантах и в двух размерах: творожный бездрожжевой (900 граммов и 600 граммов) и бриошь с карамелью (550 граммов и 435 граммов). Также здесь можно заказать творожную пасху.
- «Баран-Рапан»
Ресторан «Баран-Рапан» - один из первых ресторанов высокой кухни города Сочи, который давно стал неотъемлемой частью гастрономической жизни не только Сочи, но и страны.
Гости сюда традиционно приходят за свежими морепродуктами и нескучной кухней, а праздник Пасхи предлагаем прийти сюда за куличами. Здесь можно заказать куличи в ресторане или с собой по предзаказу. В этом году в «Баран-Рапан» классические творожные куличи с изюмом и меренгой в трех размерах.
- ЭКЛЕРНАЯ by ресторан «Про Рыбу»
ЭКЛЕРНАЯ by ресторан «Про Рыбу» предлагает в этом году на Пасху вкуснейшие и нежнейшие куличи.
Волшебство вкуса и аромата сливочно-творожного кулича с яркими цукатами, что может быть лучше? Каждый кусочек этого кулича - это праздник во рту, радость на тарелке и умиротворение для души.
- Madama cake
Пасхальная коллекция Madama Cake 2024 вдохновлена тортом «Букет лютиков», вошедшим в тройку лучших тортов России.
Воздушный декор из вафельной бумаги символизирует светлый праздник Пасхи. Каждый год команда Madama Cake готовит сотни куличей из натуральных ингредиентов по авторскому рецепту, которые радуют гостей визуально и на вкус.
- «Аромат корицы»
Кофейня «Аромат корицы» стала настоящим местом притяжения для жителей города благодаря своему уютному интерьеру, аромату свежемолотого кофе и разнообразию десертов.
Разумеется кофейня не могла не порадовать дорогих гостей вкусными, нежными и красивыми пасхальными куличами.
- «АндерСон»
Кафе «АндерСон» тоже подготовились к празднику. Классический вариант творожных куличей стал основой для создания уникальных изделий. Изюм и цукаты придают им неповторимый вкус и аромат, а яркая подача делает их ещё более привлекательными. Ушки зайчика, добавленные в дизайн куличей, напоминают о тех моментах, когда мы были детьми и ждали этот праздник с нетерпением.
- «Ваниль»
Пасха - это время, когда мы вспоминаем о традициях и готовим праздничные блюда. Одним из главных атрибутов Пасхи являются куличи. В этом году предлагаем вам попробовать куличи из бездрожжевого теста на натуральном твороге и фермерском сливочном масле в кондитерской «Ваниль».
В ассортименте представлены куличи с различными наполнителями: изюмом, вяленой клюквой, апельсиновыми цукатами, натуральным бельгийским шоколадом, сухофруктами и орехами. Также есть вариант без наполнителей для тех, кто предпочитает оставлять гору изюма на тарелке.
- «Моя Звезда»
Если вы хотите удивить гостей и порадовать детей, обратите внимание на два эксклюзивных кулича, представленных в ресторане .
Большие куличи с фисташками и шоколадными яйцами станут настоящим украшением стола и порадует всех любителей сладостей.
Маленький кулич весом 200 грамм украшен рисовыми жемчужными шариками. Такой кулич идеально подойдёт для детей, которые тоже хотят поучаствовать в праздновании Пасхи.
В день праздника в ресторане пройдёт детский мастер-класс с компанией кенгуру, где аниматор проведёт игры и научит детей украшать кулич.
- Trattoria Porto
Шнф-кондитер ресторана Кирилл Силин подготовил к Пасхе праздничные куличи и необычный десерт.
Куличи выпекают с начинкой из белого шоколада с нежным кремом и украшают фикурками в виде гнезда с яйцами. Особый десерт готовится из кокосового крема на основе маскрапоне с жидким центром из манго и маракуйи.
- «Династия»
Ресторан «Династия» предлагает в это воскресенье не только насладиться вкусными кулисами, но и отметить праздник.
Взрослых в этот день ждёт бранч-сет с благородным напитками, а детей - интересный кукольный спектакль.
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