Куда пойти в Сочи на выходных? Фестиваль Юрия Башмета, спорт, мастер-классы, зажигательные вечеринки и масштабные концерты

ПОХОД НА СНЕГОСТУПАХ

В эти выходные предлагаем отправиться отдыхать в горы! В грядущую субботу школа беговых лыж и биатлона We Club приглашает в поход на снегоступах по тропам пихтового леса.

Такое мини-путешествие поможет отвлечься от городской суеты и погрузиться в сказочную атмосферу зимнего леса.