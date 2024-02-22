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Куда пойти в Сочи на выходных? Фестиваль Юрия Башмета, спорт, мастер-классы, зажигательные вечеринки и масштабные концерты

Планы на уикенд 24 – 25 февраля в Сочи. Редакционная подборка для интересных и веселых выходных.

24 ФЕВРАЛЯ (суббота)

ВЕЧЕР БАЛЕТА

В Сочи продолжается Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета и в эту субботу в «Зимнем театре» состоится вечер балета.

На сцене можно будет увидеть па де де из балета «Сильфида», адажио из балета «Спартак», адажио из балета «Щелкунчик», фрагмент из балета «Ромео и Джульетта» и другие шедевры балетного искусства. Вечер проведенный в диалоге с искусством - прекрасный способ провести выходной. 

архив пресс-службы «Зимнего театра»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Помимо вечера балета, в рамках Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета 24 февраля пройдет гала - концерт Вокального департамента Международной музыкальной академии фестиваля.

Мероприятие пройдет в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и обещает подарить невероятные эмоции и культурное удовольствие.

архив пресс-службы «Зимнего театра»

МАСТЕР - КЛАСС ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Уютный выходной всей семьей можно провести в кафе «Вьюрок». Под руководством профессиональных педагогов дети самостоятельно приготовят натуральный, нетоксичный слайм.

Пока дети заняты творчеством, директор детского клуба Discovery расскажет родителям о том, какие игрушки лучше покупать для детей и каким материалам отдавать предпочтение в выборе. 

архив пресс-службы кафе «Вьюрок»

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В ORIGINAL

Субботний вечер обещает быть жарким и зажигательным. Специально для вас в рестопабе Original в эту субботу свои лучшие песни исполнит Евгения Чабан. После живого вокала настроение вечеру создаст dj Johnnu Cash.

архив пресс-службы рестопаба Original

ПОХОД НА СНЕГОСТУПАХ

В эти выходные предлагаем отправиться отдыхать в горы! В грядущую субботу школа беговых лыж и биатлона We Club приглашает в поход на снегоступах по тропам пихтового леса.

Такое мини-путешествие поможет отвлечься от городской суеты и погрузиться в сказочную атмосферу зимнего леса. 

 

архив пресс-службы We Club

КОНЦЕРТ ВЛАДИМИРА ПРЕСНЯКОВА

Грядущая суббота очень насыщенна на замечательные мероприятия и одно из них - музыкальный концерт Владимира Преснякова на Red Arena.

Певец и композитор исполнит только самые узнаваемые хиты, такие как «Замок из дождя», «Аэропорты», «Странник» и другие композиции. 

архив пресс-службы Владимира Преснякова

ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ

В эту субботу вас ждет удивительный джазовый концерт в заснеженных горах. В концертном комплексе «Роза Холл» пройдет джазовый концерт квартета Юлии Алексеевой.

В этот вечер прозвучит музыка Уэйна Шортера, Джошуа Редмана, Бада Пауэла и других джазовых композиторов, а также музыка в стиле латина, традиционный свинг, баллады и блюз. Такой насыщенный вечер в горах точно запомнится.

архив пресс-службы квартета Юлии Алексеевой

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

В субботу на Red Arena пройдет еще одно яркое событие - концерт группы «Солнце в полночь». Группа исполнит кавер версии известных музыкальных коллективов: «А’Студио», «Земляне», HI-FI, Шура, Варум, «Кино», Насыров, Губин, Haddaway, Tina Terner и других.

Вас ждет только зажигательная атмосфера, танцы и яркие эмоции.

архив пресс-службы группы «Солнце в полночь»

РОК-КОНЦЕРТ

В эти выходные панк-рок группа «Бригадный подряд» презентует свой новый альбом «Нечего бояться»! Концерт пройдет в рок-баре «Треугольник» в Адлере. 

Группа исполнит песни из нового альбома, а также сыграет свои хиты, ставшие классикой. Зрителей концерта ждет драйв, слэм и полное погружение в жаркую атмосферу рок-музыки.

архив пресс-службы группы «Бригадный подряд»

24 - 25 ФЕВРАЛЯ (суббота - воскресенье)

КАРАОКЕ

В эти выходные в ресторане Secret традиционный караоке - вечер и зажигательные dj-сеты. Берите друзей, подруг и отправляйтесь веселиться.

Отличный способ провести выходные, перезагрузиться, спеть любимые песни и сбросить накопившейся за неделю стресс. 

архив пресс-службы ресторана Secret

25 ФЕВРАЛЯ (воскресенье)

КОНЦЕРТ ГЛЕБА САМОЙЛОВА

В это воскресенье на Red Arena произойдет масштабное событие - музыкальный концерт легендарного музыканта Глеба Самойлова и его группы The Matrixx.

На музыке «Агаты Кристи» выросло целое поколение и в этот вечер вы услышите знакомые и любимые песни по-новому. Такое нельзя пропустить! 

архив пресс-службы Глеба Самойлова

ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ

В воскресенье ледовая арена «Шайба» ждет всех фанатов спорта. В этот день пройдет матч ХК Сочи - Нефтехимик, в рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ.

Это будет шумно, масштабно, напряженно и очень интересно!

Freepik

ДЕТСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

Кафе «Экзюпери» вновь радует нас семейными мероприятиями. В это воскресенье вы сможете отправиться в загадочный мир тропиков.

Малыши с помощью родителей смогут самостоятельно создать настоящую картину, которая будет радовать глаз и украшать интерьер дома. Участников местер-класса также ждет вкусный детский бранч. 

архив пресс-службы кафе «Экзюпери»

ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

В это воскресенье состоится масштабное событие - гала-концерт закрытие зимнего Международного фестиваля Юрия Башмета. Торжественное закрытие пройдет в «Зимнем театре».

Покорять сердца зрителей в этот вечер будут лучшие музыканты и артисты мирового уровня. Это будет настоящие слияние с миром искусства и поистине незабываемые эмоции. 

архив пресс-службы «Зимнего театра»

Информационный обзор Редакции.

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