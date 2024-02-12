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Уикенд

На городских пляжах Сочи повысится уровень обслуживания

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Мэр города Сочи, Алексей Копайгородский обсудил на рабочем совещании с руководителями отрасли вопрос повышения качества работы пляжных территорий курорта. 

К началу летнего сезона планируется разработать единую униформу для всех работников пляжной зоны и сформировать систему стандартов, по примеру звездой системы отелей для разных категорий.

Особое внимание будет уделено спортивным развлечениям. Они будут разработаны для разных групп, в соответствии с возрастными параметрами и физическими возможностями. 

 

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