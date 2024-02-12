На городских пляжах Сочи повысится уровень обслуживания

Мэр города Сочи, Алексей Копайгородский обсудил на рабочем совещании с руководителями отрасли вопрос повышения качества работы пляжных территорий курорта.

К началу летнего сезона планируется разработать единую униформу для всех работников пляжной зоны и сформировать систему стандартов, по примеру звездой системы отелей для разных категорий.

Особое внимание будет уделено спортивным развлечениям. Они будут разработаны для разных групп, в соответствии с возрастными параметрами и физическими возможностями.