«Всеобуч по плаванию» в Сочи

Для наибольшего охвата программы «Всеобуч по плаванию» этим летом предусмотрены различные формы обучения.

В рамках первого направления занятия будут проходить в бассейне спортивной школы №2, что позволит проводить уроки независимо от погоды. В июне планируется краткосрочная программа на шестнадцать часов для ста первоклассников. Запись начнётся 31 мая.

Также ученики 1 - 4 классов смогут посещать пляжи, посещая школьные лагеря дневного пребывания. Для учеников из отдаленных районов будут организованы автобусные перевозки. На пляжах для детей также будут проводиться занятия с инструкторами.

Отдельная программа предусмотрена для трехсот ребят, находящихся в лагере круглосуточного пребывания «Ласточка». Обучение плаванию для них будет организовано на пляже «Куба» тренерами-преподавателями спортивной школы №2.

Глава Сочи Алексей Копайгородский поставил задачу организовать качественную и безопасную летнюю программу для юных сочинцев. В этом году обучение детей основам поведения на воде проводится в разных форматах, что позволит охватить максимальное количество младших школьников. Все направления программы бесплатны для детей и их родителей.

Департамент по физической культуре и спорту администрации Сочи набирает детей для обучения плаванию на открытой воде. Занятия будут проводиться с 8.00 часов до 10.00 часов на пляжах «Огонёк 1», «Кристалл», «Дагомыс», «Приморский» и «Маяк». Уроки будут бесплатными, их проведут профессиональные инструкторы. Обучаться смогут как сочинские дети, так и гости курорта, но обязательно в сопровождении одного из родителей.