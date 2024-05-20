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Музыка

Список участников «Новой волны» в Сочи: кто прошел в финал международного конкурса

архив пресс-службы конкурса «Новая волна»

Игорь Крутой, известный композитор и организатор международного конкурса «Новая волна», объявил список участников финала, который пройдет в Сочи.

Всего было подано семь тысяч заявок из разных стран, но жюри выбрало только тринадцать конкурсантов.

Вот имена победителей:

  • Анар Агаев (Азербайджан)
  • Анаит Акобян (Армения)
  • Мария Ермакова (Беларусь)
  • Хвича Лукка (Грузия)
  • Чжэн Шуан (Китай)
  • Гайя Кауки (Мальта)
  • Эрик Ахметов (Россия)
  • Анатолий Колмагоров (Россия)
  • Проект «Карманный томик» (Россия)
  • Денберел Ооржак (Россия)
  • Эрик Панич (Россия)
  • Елизавета Трофимова (Россия)
  • Цветкова (Россия).

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