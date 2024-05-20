Список участников «Новой волны» в Сочи: кто прошел в финал международного конкурса

Игорь Крутой, известный композитор и организатор международного конкурса «Новая волна», объявил список участников финала, который пройдет в Сочи.
Всего было подано семь тысяч заявок из разных стран, но жюри выбрало только тринадцать конкурсантов.
Вот имена победителей:
- Анар Агаев (Азербайджан)
- Анаит Акобян (Армения)
- Мария Ермакова (Беларусь)
- Хвича Лукка (Грузия)
- Чжэн Шуан (Китай)
- Гайя Кауки (Мальта)
- Эрик Ахметов (Россия)
- Анатолий Колмагоров (Россия)
- Проект «Карманный томик» (Россия)
- Денберел Ооржак (Россия)
- Эрик Панич (Россия)
- Елизавета Трофимова (Россия)
- Цветкова (Россия).
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