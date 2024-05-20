Список участников «Новой волны» в Сочи: кто прошел в финал международного конкурса

Игорь Крутой, известный композитор и организатор международного конкурса «Новая волна», объявил список участников финала, который пройдет в Сочи.

Всего было подано семь тысяч заявок из разных стран, но жюри выбрало только тринадцать конкурсантов.

Вот имена победителей: