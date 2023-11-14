Как звучит Сочи: нейросеть создала музыку города

Сочи теперь можно не только увидеть, но и услышать: музыкальную версию города создал искусственный интеллект. Это небольшая композиция, мелодия которой основана на музыкальной истории курорта и знаковых событиях культурной жизни.

В Сочи нейросеть выделила два факта, повлиявших на особенность ритма и звучания: действующий музей «Дача певицы В. В. Барсовой», которая 27 лет была солисткой Большого театра. Еще одно событие связано с церемонией открытия Олимпиады 2014 года в Сочи. Тогда публике представили грандиозные номера под аккомпанемент произведений Бородина, Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Стравинского.

Всё это часть масштабного проекта «Слушай города». На музыкальной карте – их 27: от Владивостока до Калининграда. И каждый – особенный. Например, на звучание Краснодара повлиял главный музыкальный бренд города - Кубанский казачий хор, а также современные популярные музыканты.

С Санкт-Петербургом связано имя автора первой национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки, а также коренного петербуржца Дмитрия Шостаковича, который посвятил городу знаменитые Симфонию № 7 «Ленинградскую» и Симфонию № 11 «1905 год».

На звучание Москвы оказало влияние открытие Русского музыкального общества, Московская консерватория, среди первых профессоров которой был Чайковский, а также оперы «Борис Годунов» и «Хованщина».

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