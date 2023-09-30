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Музыкальная премия LAVMUSIC

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В Зеленом театре города Сочи впервые прошла грандиозная музыкальная премия LAVMUSIC при поддержке вокального проекта «Если хочешь — пой!» Эта премия авторской музыки, которая станет ежегодным музыкальным событием среди вокалистов всей России.

Организаторы мероприятия: певица, продюсер и главный вокальный наставник проекта Любовь Осипова, а также Анна Гаганова - директор вокальной школы «Если хочешь — пой!»

Премию посетили гости города, а также особенные дети, ветераны и многодетные семьи.

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