В Зеленом театре города Сочи впервые прошла грандиозная музыкальная премия LAVMUSIC при поддержке вокального проекта «Если хочешь — пой!» Эта премия авторской музыки, которая станет ежегодным музыкальным событием среди вокалистов всей России.

Организаторы мероприятия: певица, продюсер и главный вокальный наставник проекта Любовь Осипова, а также Анна Гаганова - директор вокальной школы «Если хочешь — пой!»

Премию посетили гости города, а также особенные дети, ветераны и многодетные семьи.