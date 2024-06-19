С 25 по 30 июня 2024 года в Сочи впервые пройдет международный кинофестиваль «Антарес». Редакция рассказывает подробности.

За день до официального открытия кинофестиваля состоится концерт «Старые песни о главном», для зрителей споют группы «Песняры» из Белоруссии и «Ялла» из Узбекистана и заслуженная артистка РФ, певица Алена Свиридова.

Программа Кинофестиваля будет состоять из конкурсов полнометражного, короткометражного, документального и анимационного кино. Его гостями станут звезды кинемотографа: Сергей Шакуров, Нонна Гришаева, Лиза Арзамасова, Эвелина Блёданс, Ольга Кабо, Светлана Немоляева, Елена Цыплакова, Лариса Лужина, Наталья Гвоздикова, Александр Панкратов-Чёрный, Ольга Остроумова, Сергей Селин, Анна Пендраковская, Екатерина Головня, Алексей Рязанцев, Катя Семёнова. Среди зарубежных гостей – Кадир Инаныр (Турция), Лю Мин Сю (Китай), Рустам Сагдуллаев (Узбекистан), Гульбара Толомушова (Киргизия), Гуж Тадевосян (Армения), Роберт Салем (США), Александр Садреддини (Иран) и другие.

Кроме того, в рамках кинофестиваля пройдет выставка картин Народного художника РФ Никаса Сафронова «Портреты великих из мира кино», Дарья Мороз и Петр Дранга представят культовый спектакль-концерт «Фрида», а также пройдет спектакль-концерт «Падаю вверх» с Ноной Гришаевой. Также запланированы творческие встречи и бесплатные мастер-классы популярных артистов. А 25 и 30 июня жители Сочи и гости города смогут увидеть звезд кинематографа на красной дорожке в честь открытия, и, соответственно, закрытия кинофестиваля.

Еще одним культурным мероприятием в рамках кинофестиваля «Антарес» станет Всероссийский слет региональных кинематографистов и кинолюбителей «КиноДиалог». Мероприятие направлено на повышение профессиональных навыков кинематографистов в регионах России. Слет будет состоять из творческих встреч и дискуссий, деловых сессий, ежедневных мастер-классов.

Напомним, жители и гости города Сочи, в рамках Международного кинофестиваля «Антарес», смогут посетить более 30 бесплатных мероприятий. Инициатива проведения Кинофестиваля принадлежит Ассоциации «Безопасность и качество».

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