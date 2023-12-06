18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Глубина резкости

Подписаться:

Telegram
RSS

Поделиться:

Кинофестиваль «Глубина резкости» для слабовидящих и слабослышащих.

Основная цель проекта - создание киноплощадки для людей с ограниченными возможностями слуха и зрения. Редакция «Сочи/Краснодар Собака.ru» рассказывает. 

Кадр из фильма «Нина» режиссерки Оксаны Бычковой
Архив пресс-службы фестиваля «Глубина резкости»

Кадр из фильма «Нина» режиссерки Оксаны Бычковой 

Фестиваль пройдет с 7 по 14 декабря на площадке RUTUBE. Для просмотра адаптировали девять отечественных фильмов, например: «Дом в котором мы жили», «Половинки» и «На солнце вдоль рядов кукурузы».  Все фильмы сопровождаются закадровыми комментариями происходящего на экране. 

Кинематограф один из самых популярных и доступных видов искусства. Задача кинофестиваля привлечь внимание к проблеме ограниченного доступа к отечественному кино среди слабовидящих и слабослышащих.

 

«Для меня важно создать комплексный проект, в рамках которого состоится не только кинофестиваль, но и другие культурные события в онлайн и офлайн-форматах, связанные с самыми разными сферами искусства, доступными для людей с ограничениями по зрению и слуху. В этом году фестиваль стартует с яркой и интересной программой, став началом большой и системной работы. Я рад предоставленной возможности воплотить в жизнь задуманное, чтобы создавать комфортную среду для полноценной жизни для тех, кто в ней остро нуждается».

прокомментировал Станислав Шаповалов, продюсер, генеральный директор кинокомпании LIGHT STUDIO.

Информационный обзор Редакции.

0+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Сочи-Краснодар?
Выберите проект: