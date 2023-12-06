Глубина резкости

Фестиваль пройдет с 7 по 14 декабря на площадке RUTUBE. Для просмотра адаптировали девять отечественных фильмов, например: «Дом в котором мы жили», «Половинки» и «На солнце вдоль рядов кукурузы». Все фильмы сопровождаются закадровыми комментариями происходящего на экране.

Кинематограф один из самых популярных и доступных видов искусства. Задача кинофестиваля привлечь внимание к проблеме ограниченного доступа к отечественному кино среди слабовидящих и слабослышащих.