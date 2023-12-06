Кинофестиваль «Глубина резкости» для слабовидящих и слабослышащих.
Основная цель проекта - создание киноплощадки для людей с ограниченными возможностями слуха и зрения. Редакция «Сочи/Краснодар Собака.ru» рассказывает.
Кадр из фильма «Нина» режиссерки Оксаны Бычковой
Фестиваль пройдет с 7 по 14 декабря на площадке RUTUBE. Для просмотра адаптировали девять отечественных фильмов, например: «Дом в котором мы жили», «Половинки» и «На солнце вдоль рядов кукурузы». Все фильмы сопровождаются закадровыми комментариями происходящего на экране.
Кинематограф один из самых популярных и доступных видов искусства. Задача кинофестиваля привлечь внимание к проблеме ограниченного доступа к отечественному кино среди слабовидящих и слабослышащих.
«Для меня важно создать комплексный проект, в рамках которого состоится не только кинофестиваль, но и другие культурные события в онлайн и офлайн-форматах, связанные с самыми разными сферами искусства, доступными для людей с ограничениями по зрению и слуху. В этом году фестиваль стартует с яркой и интересной программой, став началом большой и системной работы. Я рад предоставленной возможности воплотить в жизнь задуманное, чтобы создавать комфортную среду для полноценной жизни для тех, кто в ней остро нуждается».
прокомментировал Станислав Шаповалов, продюсер, генеральный директор кинокомпании LIGHT STUDIO.
Информационный обзор Редакции.
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