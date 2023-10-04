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В горах Сочи прошли съёмки нового «Последнего богатыря»

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Фото: сайт Сочинского национального парка

В Сочинском заповеднике сняли один из эпизодов фильма «Последний богатырь. Наследие». Это продолжение кассовой приключенческой трилогии. Действие новой картины разворачивается через 20 лет после событий последнего фильма. В ленте - будут уже знакомые персонажи, новые герои и конечно же, волшебные существа. Место для съемок выбрали по-истине сказочное: живописный Каньон Псахо  с его ущельем, зарослями папоротника, лишайника и самшита.

Чтобы зрители раньше времени не попали в сказку , во время съёмок каньон пришлось закрыть для посещений.

 

Информационный обзор Редакции.

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