В горах Сочи прошли съёмки нового «Последнего богатыря»

В Сочинском заповеднике сняли один из эпизодов фильма «Последний богатырь. Наследие». Это продолжение кассовой приключенческой трилогии. Действие новой картины разворачивается через 20 лет после событий последнего фильма. В ленте - будут уже знакомые персонажи, новые герои и конечно же, волшебные существа. Место для съемок выбрали по-истине сказочное: живописный Каньон Псахо с его ущельем, зарослями папоротника, лишайника и самшита.

Чтобы зрители раньше времени не попали в сказку , во время съёмок каньон пришлось закрыть для посещений.

Информационный обзор Редакции.