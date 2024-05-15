«Ночь музеев» в Сочи!

Всероссийская культурная акция «Ночь музеев» пройдет 18 мая под девизом «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

В восьми муниципальных музеях с 17.00 часов до 23.00 часов состоится около пятидесяти разнообразных мероприятий.

Тема акции в 2024 году тесно связана с преемственностью поколений - с Годом семьи, объявленным по инициативе президента. Жители и гости города смогут бесплатно посетить все выставочные залы и мероприятия музеев.

Музей истории города-курорта Сочи приглашает посетителей найти семейные реликвии и полюбоваться «Семейным альбомом». Музей спортивной славы Сочи воссоздаст атмосферу Олимпиады 2014 года и покажет современный взгляд на это событие глазами молодых сочинцев. Музей «Дача певицы В. В. Барсовой» традиционно приглашает любителей оперного пения, для них подготовили викторину и уникальные кадры кинохроники. С семейными традициями причерноморских адыгов-шапсугов можно будет познакомиться в этнографическом музее Лазаревского района.

В Сочинском художественном музее откроется выставка «Совриск в русских субтропиках». Искусствоведы расскажут подробности создания картины «Семейный портрет» И. Бродского. Гостей порадует концерт Сочинского симфонического оркестра, выступят и члены городского клуба авторской песни. Выставки белорусских художников «Мечты и реальность», фарфоровой скульптуры «Народности России», «Русское искусство XIX-XXI веков» будут представлены посетителям до позднего вечера.

В залах Мемориального музея Н. А. Островского для гостей будут работать постоянные экспозиции из собрания музея, пройдет литературный гид «Семейные реликвии», в «Открытом микрофоне» прочтут любимые отрывки из романа «Как закалялась сталь». Любители поэзии в этот вечер примут участие в поэтическом микрофоне «Уютные чтения». В «Ночь музеев» для посетителей с музыкальной программой выступят джазовый квартет и поэтесса Ева Алверц. По сложившейся традиции всероссийская акция завершится балом в стиле эпохи ампир Сочинского клуба народного и исторического танца. В нем могут принять участие все гости музея.

Мероприятия в Музее истории Хостинского района Сочи будут посвящены ста десятилетию Хостинского Народного дома и ста двадцати пятилетию Хосты. В выставочном зале откроется выставка «Гулял народ в Народном доме». Посетители познакомятся с событиями, которые происходили в Народном доме, это провозглашение Советской власти, выступление В. Маяковского, театра «Синяя блуза» и многое другое. Экспонатами станут фотографии, документы, предметы быта, книги. В рамках «Ночи музеев» здесь расскажут и о выдающихся сотрудниках музея - краеведах Александре Солодько, Иване Широкове и Анатолии Тарасове.

Музей истории Адлерского района впервые проводит «Ночь музеев» в новом здании. В залах пройдут разнообразные мастер-классы для детей, состоятся концертная программа «Музей приглашает гостей» и спектакль «Стул по наследству». Во время дегустации сочинского чая поведают семейные истории. Для полуночников запланирована «экскурсия-наоборот». В течение всей акции около здания музея будет работать ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества.

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