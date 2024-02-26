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Искусство

Почему «Квадрат» Малевича такой дорогой?

По версии аукционного дома Sotheby’s, специализирующегося на русской живописи, оценочная стартовая цена картины «Черный квадрат» Казимира Малевича составляет двадцать миллионов долларов. Но почему? Что может быть проще: на белом фоне черный квадрат? Практически каждый человек может изобразить подобное. Так почему «Квадрат» Малевича такой особенный? Разберемся в статье.

сайт Культура.РФ
  • Личность художника

Одни из причин, которые формируют стоимость картины – личность художника и его авторский стиль. Казимир Малевич родился в 1879 году, еще в Российской империи, а умер в 1935 в СССР. Он пережил революцию, голод, Первую Мировую войну, свержение монархии, Гражданскую войну, и другие события, которые оставили отпечаток на жизни и творчестве художника.

Помимо биографии художника, силу имеет его профессиональный подход к живописи. Вопреки частым заблуждениям – Малевич умел писать в академическом стиле. В портфолио художника есть пейзажи, натюрморты и даже портреты. К супрематизму он пришел не сразу и намеренно отказался от академизма, будучи антагонистом старой школы искусства. Такой нелегкий выбор художника придает ценность его картинам. 

сайт Культура.РФ
  • Идея

Малевич не первый, кто написал картину «Черный квадрат». До него, в 1617 г. это сделал английский философ-мистик Роберт Фладд – картина «Великая тьма», затем Пол Билход в 1882 г. написал картину «Ночная драка негров в подвале», а после Альфонс Алле в 1893 г. написал «Битва негров в пещере темной ночью».

Сам Малевич написал множество вариантов «Черного квадрата», но основных – четыре. Нужно отметить, что Малевич сделал четыре версии «Черного квадрата». Первая из них – картина 1915 года, с которой потом были выполнены остальные повторения. Затем в 1929 году появилась еще одна. Они хранятся в Третьяковской галереи. В Русском музее и в Эрмитаже хранятся также другие варианты «Черного квадрата», написанные художником позднее – в 1923 и 1932 годах. Этот факт также придает ценность картине.

сайт Культура.РФ
  • Обстоятельства

В «Черный квадрат» Малевич вложил определенный смысл и прочитать его можно, узнав историю первой выставки картины. 

Впервые зрители увидели «Черный квадрат» 19 декабря 1915 года на открытии Последней футуристической выставки «0, 10» в зале Художественного бюро Н.Е. Добычиной на Марсовом поле. Экспозицию делали сами художники, и Малевич, которому досталось две стены, повесил «Квадрат» на их стыке, то есть в углу. Таким образом художник обозначил свою позицию по поводу религии и политики одновременно. 

Традиционно на Руси верхний угол стены зовется «Красным углом» и там находятся иконы, символизирующие свет и светлое будущее. Малевич же ставит на место иконы «Черный квадрат» – пустоту, безысходность, неизвестность и перспективу далеко не светлого будущего в исторических реалиях 1915 года. Это еще один бонус к стоимости картины.

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