Почему «Квадрат» Малевича такой дорогой?

Личность художника

Одни из причин, которые формируют стоимость картины – личность художника и его авторский стиль. Казимир Малевич родился в 1879 году, еще в Российской империи, а умер в 1935 в СССР. Он пережил революцию, голод, Первую Мировую войну, свержение монархии, Гражданскую войну, и другие события, которые оставили отпечаток на жизни и творчестве художника.

Помимо биографии художника, силу имеет его профессиональный подход к живописи. Вопреки частым заблуждениям – Малевич умел писать в академическом стиле. В портфолио художника есть пейзажи, натюрморты и даже портреты. К супрематизму он пришел не сразу и намеренно отказался от академизма, будучи антагонистом старой школы искусства. Такой нелегкий выбор художника придает ценность его картинам.