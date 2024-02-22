Арт-объединение «Станция» и удивительная выставка о времени

Екатерина Нестерова , художница, куратор выставки

Про арт-группу

Идею создать арт-группу мне во сне предложил Казимир Малевич на железнодорожной станции, отсюда и название — «Станция». Казимир Северинович — мой первый духовный наставник, и спустя много лет я решила посвятить ему свою первую работу из серии «Диалог с наставником — эпизод первый. Встреча с Казимиром Малевичем на железнодорожной станции».

Про будущее регионального искусства

Искусство есть везде, и неважно, где ты живешь! Это может быть большой мегаполис, а может быть пустыня или дикий лес. Искусство — то, что соединяет человека с природой, где бы мы ни находились. Мы создатели искусства! Всё крутится вокруг нас, а мы крутимся в этом большом мире.