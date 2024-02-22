Арт-объединение «Станция» и удивительная выставка о времени

Крупные события в мире искусства – мероприятия для Сочи редкие, но на нашей курортной улице иногда случается праздник. В этом случае инициатором события стало арт-объединение «Станция». 27 художников и дизайнеров посвятили свои работы исследованию феномена Времени и его взаимодействия с человеком. Редакция знакомит с авторами и их проектами.
Екатерина Нестерова, художница, куратор выставки
- Про арт-группу
Идею создать арт-группу мне во сне предложил Казимир Малевич на железнодорожной станции, отсюда и название — «Станция». Казимир Северинович — мой первый духовный наставник, и спустя много лет я решила посвятить ему свою первую работу из серии «Диалог с наставником — эпизод первый. Встреча с Казимиром Малевичем на железнодорожной станции».
- Про будущее регионального искусства
Искусство есть везде, и неважно, где ты живешь! Это может быть большой мегаполис, а может быть пустыня или дикий лес. Искусство — то, что соединяет человека с природой, где бы мы ни находились. Мы создатели искусства! Всё крутится вокруг нас, а мы крутимся в этом большом мире.
Татьяна Гусева, художница
- Про концепт
Идея для моего проекта «Коллективное бессознательное» возникла после того, как была выбрана тема «Посетитель времени» для нашей выставки. Мне очень откликнулось это направление, и я стала разрабатывать всеобъемлющую концепцию, которая помогла бы выявить более глубокую связь людей из разных веков, основываясь на их чувственном опыте. В этом мне помогли данные из таких наук, как биология, квантовая физика и психология. В технической реализации моего проекта участвовала мастерская «Маскрафт».
- Про будущее регионального искусства
Я полагаю, это как раз тот случай, когда технологии и социальные сети работают во благо людей. Талант — такая вещь, которая не зависит от географии. И я очень рада, что сегодня каждый талантливый человек может с помощью разных алгоритмов в сети найти свою аудиторию и рассказать о себе. Само собой, в столичном регионе возможностей гораздо больше. Но мы с вами свидетели того, как, объединяясь с единомышленниками, имея четкое намерение и определенную смелость, мы можем открывать двери и музеев, и галерей, и городских площадок. Здесь особую благодарность хочется выразить художникам старшего поколения за их добрую поддержку и наставничество.
Т. Гусева. «Коллективное бессознательное»
Юлия Гржимоловская, художница
- Про концепт
Человек приходит на эту планету, в эту жизнь на определенный отрезок времени и уходит снова, являясь гостем, плотно связанным со всем на планете: природой, животным миром и людьми. Картину я писала специально для выставки «Посетитель времени», ведь мы и есть посетители этого времени. Человеческие состояния и намерения движут миром, и мир отражает нам внутреннюю картину извне. Человек одновременно находится в прошлом, в настоящем и в будущем, своими мыслями и чувствами он может дотянуться куда угодно.
Ю. Гржимоловская. «Единство»
Святослав Коваленко-Путман, художник
- Про концепт
Картины «Видение» и «Преисполненность» показывают внутренние различия и разногласия человека прошлого и настоящего времени. Картины художников имеют свойства иметь скрытые замыслы, а зачастую и тайны, уходящие далеко в века. Когда я задумывал эти композиции, я намеревался сделать акцент на том, чтобы каждый по-своему считывал изображенное на полотнах, при этом основная заложенная идея не даст уйти далеко от задуманного мной. Многое не буду рассказывать или расшифровывать, так как интересно, чтобы зрители самостоятельно, ориентируясь на свой внутренний мир или багаж, открывали, прочитывая зашифрованный смысл, или даже находили совершенно новое — то, что они еще не знали.
- Про пользу искусства
Искусство обогащает человека и помогает ему лучше понимать этот мир. Чтобы зритель, смотря на эти картины, получал светлый и чистый поток положительной энергии, который бы заряжал его и озарял жизнь каждого посетителя выставки. А также приглашал задуматься, погрузиться в размышления и дать оценку происходящему.
Информационный обзор Редакции, 16+
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