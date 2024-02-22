Метр «Танцуй» авторства Олеси Карпенко

Ваш короткий метр — по сути, история о человеке, который постепенно впадает в панику. Трудно не заметить некоторые параллели с настроениями, которые преобладают сейчас. Что вы хотели выразить?

Как бы человек ни закрывался, повестка дня все равно просочится в его сознание. Для этого работает бесконечное множество методологий воздействия на каждого со стороны внешнего мира, и он обязательно впадет в панику, если будет держать фокус на этих настроениях, тем самым все больше и больше загоняя себя в тесный угол некого безумия.

Неслучайно в картине звучит джаз, переплетаясь с контемпорари в движениях героини, опорными точками которых является импровизация как выражение экзистенциальных действий, когда твой план больше не работает в современных реалиях.

Можно ли назвать «Танцуй» вашим манифестом и, если да, что он должен доносить до зрителя?

Абсолютно точно эта картина является моим манифестом. В режиссуре есть два важных вопроса: о чем это и о чем это на самом деле? Так вот если — о чем эта картина, то о системе и событиях во внешнем мире. О чем «Танцуй» на самом деле — о выборе, какому миру следовать, внешним событиям или своему, внутреннему. Все ответы можно найти только внутри себя, и только мы выбираем, что чувствовать.