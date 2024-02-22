Метр «Танцуй» авторства Олеси Карпенко

Около года назад редакция разговаривала с локальной режиссеркой Олесей Карпенко о положении дел в сегменте регионального кинематографа (если такой тогда вообще имелся) и пророчески обещала курорту появление своего самородка. В начале 2024 года констатируем факт — короткий метр «Танцуй» авторства Олеси прокатился с показами по фестивалям Голливуда, Великобритании, Южной Кореи, Италии и России и взял несколько наград. После таких новостей можно не только танцевать, но и гордиться, а еще поговорить с автором фильма, что мы и сделали.
Олеся, фильм «Танцуй» затрагивает спектр серьезных тем — от религии до политики. Почему главным героем ты выбрала девушку?
На самом деле в картине нет главного героя. «Человек-овца», герой артиста театра и кино Андрея Суворова, на самом деле абсолютно равнозначен героине. Он её внутренний мир как метафора темных и светлых сторон человека, как некое проявление божественного, как Оракул. И он неслучайно мужчина.
В каждом из нас есть и мужская, и женская энергия. Картина называется «Танцуй». Танец проявляется не только в монологе Харуки Мураками «Дэнс, дэнс, дэнс» и является генеральной метафорой и основным посылом фильма, но и в отдельных сценах-репликах фильма «Серпантин», снятого в 1896 году братьями Люмьер, где героиней была революционерка в мире танца Лои Фуллер.
Именно она сняла пачку и пуанты, противостоя классическому танцу, изобрела свое невероятное платье и технику и вышла на «свою» сцену. К сожалению, имя было стерто Айседорой Дункан, которая была ее ученицей. Евгения Аман, профессиональная танцовщица, участница шоу «ТНТ Танцы», с глубоким тонким чувствованием мира смогла очень тонко передать состояние героини не только игрой, но и пластикой тела.
Ваш короткий метр — по сути, история о человеке, который постепенно впадает в панику. Трудно не заметить некоторые параллели с настроениями, которые преобладают сейчас. Что вы хотели выразить?
Как бы человек ни закрывался, повестка дня все равно просочится в его сознание. Для этого работает бесконечное множество методологий воздействия на каждого со стороны внешнего мира, и он обязательно впадет в панику, если будет держать фокус на этих настроениях, тем самым все больше и больше загоняя себя в тесный угол некого безумия.
Неслучайно в картине звучит джаз, переплетаясь с контемпорари в движениях героини, опорными точками которых является импровизация как выражение экзистенциальных действий, когда твой план больше не работает в современных реалиях.
Можно ли назвать «Танцуй» вашим манифестом и, если да, что он должен доносить до зрителя?
Абсолютно точно эта картина является моим манифестом. В режиссуре есть два важных вопроса: о чем это и о чем это на самом деле? Так вот если — о чем эта картина, то о системе и событиях во внешнем мире. О чем «Танцуй» на самом деле — о выборе, какому миру следовать, внешним событиям или своему, внутреннему. Все ответы можно найти только внутри себя, и только мы выбираем, что чувствовать.
Расскажите про процесс съемок. Все-таки снимать кино, а тем более авторское, в России и сложно, и затратно.
Самый важный ресурс — это люди. Если ты выстраиваешь честные, искренние доверительные отношения, у тебя всегда будут единомышленники, точно такие же люди, горящие настоящим творчеством, во благо человечества в целом. После каждой сцены, когда звучало: «Стоп, снято!» всей командой мы долго молчали, а потом не могли сдерживать слез, так как на площадке происходила настоящая магия.
«Танцуй» — это дипломный проект в рамках обучения на курсе режиссуры в «Кампусе» Натальи Симендеевой. Фильм снимался в принципе без бюджета, но с огромной верой в проект со стороны каждого участника. В создании проекта участвовало 13 человек. Это и моя мама Татьяна Самарина, которая шила платье по чертежам Лои Фуллер, и моя дочь Полина Карпенко, которая выполняла роль ассистента режиссера, «хлопушки» и каждые два часа меняла воду рыбке, добавляя специальные средства. Она же (рыбка) была в кадре в аквариуме без воздуха, теоретически могла прожить не более восьми часов, но она справилась и через двое суток: скалярия, живая и невредимая, вернулась в магазин.
Это и Эльвира Соболева, технический директор, режиссер по свету и владелица ArtPort Studio, где снимаются все мои фильмы и всегда с ее участием и тотальной поддержкой. Это Ираклий Гегечкори, ассистент режиссера по свету. Это Арина Максимова, которая не уходила с площадки ни на минуту и работала над мейком и прическами героев. Это Света Птичка (Грязнова), которая создавала интерьер в кадре и работала над костюмами героев. Это Мария Пономарёва, оператор, которая сняла лучшие кадры в картине. Это Алеся Салтыкова, фотограф и тонко чувствующий художник, именно она создатель обложки и невероятных фотокадров, Оксана Рогова, снявшая фильм о фильме. А мой ответ на вопрос такой (смеется): если вы знакомы с этими людьми, то кино снимать в России несложно.
Как фильм попал в лист фестиваля? Что вы тогда почувствовали?
На фестивали фильм я подавала сама. К сожалению, а может, к счастью, фильм вышел летом 2022 года. Этот год был крайне сложный по своим повесткам, которые отразились в том числе и на индустрии кино. В мире более 12,5 тысячи кинофестивалей, подаваться на них можно только с двух стриминговых международных платформ, включая российские фестивали, где оплата производится в иностранной валюте, что в сложившихся условиях не является возможным. В связи с чем фильм я могла подать только на бесплатные фестивали, которых не так много, и, конечно, это не очень радовало.
Фильм «Холоп» или, например, сериал «Золотое дно» рассчитаны на массового потребителя, они собирают рекордные кассы, их смотрят. На ваш взгляд, есть ли будущее у нишевого авторского кино в России?
Однозначно есть. На самом деле мировые киношедевры, которые сейчас являются основой кинематографа, в свое время были нишевыми и не всем понятными, и если бы, к примеру, Тарковский, Бергман, Феллини думали о кассах, уходя от своей философии, вряд ли бы вообще кино имело такое значение. Авторское кино абсолютно точно может быть очень масштабным, все зависит от самой истории.
В прошлом году я писала сценарий полного метра по роману, вошедшему в десятку лучших романов России, совместно с автором Маргаритой Зверевой. Это очень добрая, очень нужная и невероятно красочная история для широкой аудитории, и мы верим, что найдутся инвесторы и когда-нибудь этот фильм обязательно покажут на всех больших экранах. Всему свое время.
Информационный обзор Редакции, 16+
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