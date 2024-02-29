В Сочи появилась «Аллея молодежи мира»

Аллею высадили участники Всемирного фестиваля молодежи. Новые растения появились на улице Худякова в Адлерском районе.

Всего в рамках национального проекта «Экология» было высажено сто восемьдесят саженцев, символизирующих количество стран фестиваля молодежи. На улице Худякова появились кипарисы, крымские сосны, гималайские кедры, сизые дубы и ногоплодники.

Помимо этого участники движения «Экосистема» окажут благотворительную помощь и поддержку Кавказскому заповеднику и приюту для животных, а также посетят Сочинский национальный парк.