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Экология

В Сочи появилась «Аллея молодежи мира»

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Аллею высадили участники Всемирного фестиваля молодежи. Новые растения появились на улице Худякова в Адлерском районе. 

Всего в рамках национального проекта «Экология» было высажено сто восемьдесят саженцев, символизирующих количество стран фестиваля молодежи. На улице Худякова появились кипарисы, крымские сосны, гималайские кедры, сизые дубы и ногоплодники.

Помимо этого участники движения «Экосистема» окажут благотворительную помощь и поддержку Кавказскому заповеднику и приюту для животных, а также посетят Сочинский национальный парк. 

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