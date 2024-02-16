В центральном районе Сочи высадили новые пальмы

В рамках проекта озеленения курорта на улице Навагинской появился новый пальмарий. В центре Сочи появилось шестнадцать пальм сорта вашингтония. В высоту деревья составляют восемь метров.

Помимо активного озеленения города новыми пальмами, администрация провела мониторинг около тысячи пальм на предмет наличия вредителей. По всем поврежденным деревьям приняты меры.

Проводится активная обработка ценных плодов химическими реагентами. На предстоящий период размножения пальмового вредителя администрация заключила договор на обработку тропических растений.