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Экология

В Сочи зацвели первые тюльпаны!

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В парке Дендрарий, раньше на целый месяц, зацвели первые тюльпаны сорта Монте Карло и ознаменовали приход весны. В Сочи тюльпаны цветут в марте - апреле, а в 2024 году растения радуют жителей и гостей города уже в феврале.

Сорт Монте Карло - махровые ранние тюльпаны, которые при цветении достигают до десяти сантиметров в диаметре.

Научные сотрудники Сочинского национального парка обуславливают сверхраннее цветение тюльпанов особенностью сорта и погодными условиями прошедшей зимы. 

Также посетителей парка Дендрарий радует цветение мимозы, акации, камелии и краснокнижных первоцветов.

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