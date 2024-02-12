В Сочи зацвели первые тюльпаны!

В парке Дендрарий, раньше на целый месяц, зацвели первые тюльпаны сорта Монте Карло и ознаменовали приход весны. В Сочи тюльпаны цветут в марте - апреле, а в 2024 году растения радуют жителей и гостей города уже в феврале.

Сорт Монте Карло - махровые ранние тюльпаны, которые при цветении достигают до десяти сантиметров в диаметре.

Научные сотрудники Сочинского национального парка обуславливают сверхраннее цветение тюльпанов особенностью сорта и погодными условиями прошедшей зимы.

Также посетителей парка Дендрарий радует цветение мимозы, акации, камелии и краснокнижных первоцветов.