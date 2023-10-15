«Дерево судьбы» в Сочи дало плоды

В Сочи поспели ягоды клеродендрума. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка.

В переводе клеродендрум означает «дерево судьбы». Название связывают с яванской легендой о том, что это растение приносит счастье.

Дерево – очень необычное. Его плоды созревают осенью и в процессе меняют окраску: бирюзовый оттенок переходит в черный. Обрамляют ягоды малиновые чаши в виде звезд. Считается, что плоды обладают целебными свойствами, так же как и листья растения.

Клеродендрон очень любит тепло, растёт преимущественно в тропиках и субтропиках. Особенно его много в Китае, Японии и Корее.

В Сочи «дерево судьбы» можно встретить в парке «Дендрарий».