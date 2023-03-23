Искусство зовет

Сабина Чагина

Соосновательница биеннале АРТМОССФЕРА, арт-директор ЦСИ Винзавод

Городская лаборатория - новый для проекта опен-колл. С чем связано внимание на регионы на Биеннале в этом году?

Биеннале «Артмоссфера», как большой международный проект, всегда объединяла в том числе представителей уличного искусства из регионов. Ещё в 2018 году, когда мы делали третью биеннале, у нас возникло желание расширить географию, чтобы не только привозить участников Биеннале в Москву, но и путешествовать с проектами в другие города. Городская лаборатория - это начало воплощения этого замысла, но в экспериментальном формате. Для начала мы решили исследовать сообщества в регионах, а для этого пригласить их в столицу и понять, как обстоят дела с уличным искусством в том или ином городе из первых уст. Кто активно работает в городах, какие существуют коммьюнити. Узнав это, мы поймем, как продолжать эту работу по развитию городов. Пока это лишь начало, но нам уже сейчас важно предоставить экспертную поддержку, направить и помочь в реализации проектов.

Как по вашему мнению сегодня обстоят дела с уличным искусством в регионах?

Если говорить о том, как обстоят дела с уличным искусством в регионах, то у нас уже есть как минимум две столицы стрит-арта - это Екатеринбург и Нижний Новгород. У каждого из этих городов своя сформированная идентичность и стиль. Я слежу за проектами и деятельностью художественного сообщества этих городов, но и не только этих.

Какого завершения вы ожидаете от Городской Лаборатории?

По итогу работы нашей лаборатории мы очень хотим понять, как обстоят дела с уличным искусством и паблик-артом в тех или иных городах. Мы создаем эти горизонтальные связи, привозим участников в Москву, знакомим с классными экспертами - и это важно. Какого результата мы ждем? В первую очередь, обратную связь от участников проекта. Понимание того, что им дала наша лаборатория, какую экспертную поддержку они получили. Надеемся, эта поддержка поможет им реализовать проекты в своих городах.

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