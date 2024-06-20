В Сочи будет восстановлена парковая зона «Рыбки - кораллы» Зураба Церетели

«Рыбки - кораллы» — это большая чаша с самыми разными морскими обитателями по всему периметру, которая наполняется водой. Вся композиция — фигуры и дно бассейна выложены мелкой мозаикой из венгерской смальты.

На сегодня утрачено 90% мозаики, но, несмотря на это, по-прежнему привлекают гостей и жителей Адлера и без преувеличения являются визитной карточкой курорта.

На днях властями города был представлен план по реконструкции парковой зоны.

На территории объекта построят парк с различными функциональными зонами: «Рыбки», «Улица пальм», «Коралл», открытый аквапарк, музей Зураба Церетели, Терренкур, Беличий лес, йога-лес.

При этом специалисты подчёркивают важность сохранения в первозданном виде и восстановления произведений Зураба Церетели.

Наша редакция с особым интересом следит за ситуацией и болеет за судьбу проекта.

Напомним, что в 2020 году мы создали яркий и душевный проект совместно с OLDUSHKA в локации скульптуры «Рыбки - кораллы».

Проект получился невероятно атмосферным и красочным.

Вспоминаем, как это было.

Информационный обзор Редакции

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