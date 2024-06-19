В Хостинском районе Сочи проведут обследование оползневого участка автодороги

В Хостинском районе Сочи запланировано проведение обследования оползневого участка автодороги. Специалисты изучат местность на участке Новороссийского шоссе от пересечения с улицей Л. Украинки до поворота к памятному кресту на мысе Видный. Разработка противооползневых мероприятий также входит в планы.

Для обеспечения безопасности проведения работ движение на этом участке автодороги будет перекрыто в ночь с 23 на 24 июня. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Александр Кулик сообщил, что это вынужденная мера.

Объезд этого участка в обоих направлениях будет осуществляться по федеральной автомобильной дороге А-147 «Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия». На время обследования дороги схема движения маршрута №49 временно изменится.