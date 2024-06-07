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Транспорт

Из Москвы в Сочи за считанные часы: проекты и перспективы развития

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На Петербургском международном экономическом форуме были представлены проекты будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ) на важнейших железнодорожных направлениях.

Общая протяженность сети скоростных железных дорог составляет 4671 километр. ВСМ свяжут Москву с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью.

Самая длинная магистраль - ВСМ-3 «Юг» Москва - Адлер, ее протяженность составляет 1540 километров. Время в пути между двумя городами составит 7 часов 50 минут. Для обслуживания ВСМ потребуется 107 поездов, которые смогут развивать максимальную скорость до 400 километров в час.

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