В Сочи появятся дополнительные места для парковки

С 4 июня в Сочи вводятся дополнительные платные парковки на семи улицах.

Таким образом, общее количество платных парковочных зон на курорте увеличится до тридцати одного. Платная парковка уже действует на двадцати четырех улицах Центрального, Хостинского и Адлерского районов Сочи.

Новые платные парковки появятся на улицах Северная, Юных Ленинцев и Островского в Центральном районе, а также на улицах Возрождения, 50 лет СССР, Октября и переулке Ушинского в Хостинском районе. Стоимость часа парковки составит сто рублей в Центральном районе, восемьдесят рублей в Адлерском и сорок восемь рублей в Хостинском районе. Ночью, в выходные и праздничные дни парковка будет бесплатной.