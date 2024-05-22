Сочи продолжает готовиться к летнему сезону: транспорт переходит на летний режим

С 1 июня автобусы будут курсировать дольше, чтобы обеспечить удобство передвижения для жителей и гостей курорта.

В городском сообщении транспорт общего пользования будет работать до 23.00 часов, а в пригородном - в зависимости от пассажиропотока и проведения спортивных и культурных мероприятий. Маршруты в направлении Сочи - Адлер будут работать до полуночи.

В микрорайоне Лазаревское появятся дополнительные сезонные маршруты №67 и №78.

Для оптимизации графика движения транспорта и увеличения количества рейсов с 1 июля будет запущен круглосуточный маршрут №105а до Международного аэропорта Сочи, сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Кулик.