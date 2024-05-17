Ограничение дорожного движения в Сочи!

В Сочи в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводятся работы по обновлению дорожного полотна на участке улицы Роз.

Это связано с временными локальными ограничениями на проезд и парковку транспорта, которые необходимы для соблюдения технологии производства работ. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александр Кулик сообщил, что на время ремонта будут установлены соответствующие дорожные знаки, и попросил автовладельцев заранее планировать пути объезда и оставлять номера телефонов для связи в случае, если машины останутся в зоне ремонтных работ.

Планируется, что работы будут завершены до начала летнего сезона. Ограничения не коснутся транспорта общего пользования, экстренных, аварийных и коммунальных служб, а также проезда жителей к своим домам.

Подрядчик проводит ремонт покрытия проезжей части, поднятие горловин колодцев инженерных коммуникаций, замену бортовых камней и ремонт тротуаров на участке протяженностью более тысячи двухсот метров. После завершения всех работ на объекте нанесут разметку и установят дорожные знаки.