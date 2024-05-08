В Сочи изменится дорожное движение в связи с Днем Победы

Временные ограничения движения в связи с подготовкой к праздничному концерту и Днем Победы.

В преддверии большого праздничного концерта на площади Зимнего театра введены временные ограничения движения транспорта. Одностороннее движение на проезде за зданием будет действовать до 8.00 часов утра 10 мая.

С 18.00 часов до 23.00 часов 9 мая временное ограничение движения транспорта будет введено по улице Театральной от пересечения с улицей Орджоникидзе, включая проезд за Зимним театром. В этот же период по улице Черноморской от площади Зимнего театра до пересечения с улицей Южной будет организовано двустороннее движение автотранспорта.

В честь Дня Победы во всех внутригородских районах пройдут торжественные церемонии возложения цветов и венков. В Центральном районе 8 мая в 8.00 часов утра - к мемориалу «Подвиг во имя жизни», 9 мая в 9.00 часов утра - к Вечному огню на мемориале в Завокзальном микрорайоне.

В связи с этим 9 мая с 6.00 часов утра до 10.00 часов утра движение транспорта будет ограничено по улице Тоннельной на участке от дома №1 по улице Тоннельной до дома №17 по улице Севастопольской, а также по улице Севастопольской на участке от пересечения с переулком Севастопольским до улицы Тоннельной.

На указанный период будет приостановлено движение автобусов на маршруте №15. На маршрутах №24 и №26 исключаются остановки «улица Титова», «улица Параллельная», «Мемориал», «улица Севастопольская», «улица Докучаева - по требованию». При этом добавляются остановки «улица Шота Руставели», «улица Туапсинская» и «улица Невская».