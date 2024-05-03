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Поезд в семидесятые

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Туристический поезд «Сочи»: путешествие между Краснодарским краем и Абхазией.

Туристический поезд «Сочи» ежедневно курсирует между Краснодарским краем и Абхазией, за исключением вторников. Из Туапсе поезд отправляется в 4:20 часов, останавливается в Сочи в 6:31 часов и прибывает в Гагру в 9:45 часов. Обратный путь начинается в 19:40 часов, поезд останавливается в Сочи в 22:46 часов и возвращается в Туапсе в 1:05 часов.

В поезде есть обзорный вагон с фотографиями и вагон-ресторан, где можно отведать блюда абхазской кухни. Во время путешествия пассажиры увидят достопримечательности Абхазии, такие как озеро Рица, водопады, горы, ущелья и Юпшарский каньон.

Туристический поезд «Сочи» будет курсировать до 7 октября, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

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