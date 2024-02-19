В Сочи реконструируют «‎Летний театр»‎

К грядущему курортному сезону в Сочи «‎Летний театр»‎ претерпит изменения. Театр находится в парке имени Фрунзе и имеет богатую историю. Он был построен в 1937 году архитектором Кролевц Василием Сергеевичем и реставрировался в 2013 году предпринимателем Фроленковым.

К началу летнего сезона 2024 в здании театра планируется ремонт кровли, обновление фасада, а также будет заменена системы коммуникации, вентиляции и отопления.

Вся историческая ценность будет сохранена, а после реставрации в здании можно будет проводить яркие и технически сложные постановки.