Стало известно, во сколько обойдётся накрыть новогодний стол

Накрыть праздничный стол на Новый год обойдётся в среднем в 5115 рублей. Это подсчитали эксперты. Этой суммы как раз должно хватить, чтобы собрать продуктовую корзину. В неё они положили мандарины, бананы, яблоки, картофель, а также свеклу, маринованные огурцы, зеленый горошек, сельдь, шпроты, свиную ногу, куриное филе, крабовые палочки, а еще копченую колбасу, яйца, сыр, майонез, хрен, торт, конфеты, бутылку алкогольного напитка.

В зависимости от города, сумма незначительно меняется. Например, в Петербурге вкусно встретить праздник обойдётся в 5623 рублей. В Москве – дороже, чтобы новогодний стол не пустовал, понадобится 6109 рублей.