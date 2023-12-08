18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Стало известно, во сколько обойдётся накрыть новогодний стол

Подписаться:

Telegram
RSS

Поделиться:

Фото: Freepik

Накрыть праздничный стол на Новый год обойдётся в среднем в 5115 рублей. Это подсчитали эксперты. Этой суммы как раз должно хватить, чтобы собрать  продуктовую корзину. В неё они положили мандарины, бананы, яблоки, картофель, а также свеклу, маринованные огурцы, зеленый горошек, сельдь, шпроты, свиную ногу, куриное филе, крабовые палочки, а еще копченую колбасу, яйца, сыр, майонез, хрен, торт, конфеты, бутылку алкогольного напитка.

В зависимости от города, сумма незначительно меняется. Например, в Петербурге вкусно встретить праздник обойдётся в 5623 рублей. В Москве – дороже, чтобы новогодний стол не пустовал, понадобится 6109 рублей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Сочи-Краснодар?
Выберите проект: