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В России удвоят размер больничного и декретного пособий

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Фото: pxhere.com

Болеть в России скоро станет не так затратно. Размер максимального пособия по больничному листу вырастет в два раза. Об этом сообщили в Минтруда. Максимальная сумма выплат составит 5674 рубля в сутки. Правда, произойдёт это только к 2025 году. На сегодняшний день россияне за один день на больничном получают до 2737 рублей. Новые правила расчёта связаны с введением единого тарифа страховых взносов.

Удвоится также и максимальный размер декретных выплат. Сейчас он составляют 383 тысячи рублей. В 2024-м потолок вырастет до 565 562 рублей. А в 2025-м за 140 дней будут выплачивать до 794 356 рублей.

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