Что меняется в жизни россиян с 1 октября: обзор новых законов

1 октября в силу вступил ряд важных нововведений, которые коснутся миллионов россиян. Некоторые из них в нашем обзоре:

Ужесточили наказание за неявку в военкомат

Штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины увеличится до 30 тысяч рублей. Если гражданин не сообщил вовремя в военный комиссариат об изменениях в семейном положении, образовании, работе или переезде - ему будет грозить взыскание в размере до 5 тысяч рублей.

Индексация зарплат сотрудникам госорганов

С 1 октября зарплаты повысятся, правда, не для всех. А только для сотрудников госорганов, которые при этом не являются госслужащими. Они станут получать на 5,5% больше. Среди тех, кого ждёт индексация - бухгалтеры, охранники, кассиры, водители, стенографисты, коменданты и экспедиторы.

Удвоится НДС на гамбургеры

С 1 октября НДС на гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие блюда повышен до 20%. Ранее продавцы применяли к этим товарам ставку в 10%, поскольку их относили к хлебобулочным изделиям недлительного хранения.

Обязательная двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»

Двухфакторная аутентификация для входа на портал «Госуслуги» стала обязательной. Помимо пароля будет запрашиваться еще одно подтверждение, например, код из смс.

Защита банковских карт

С начала октября банки обязаны страховать клиентов не только от повреждения или потери карточки, но и от мошеннических списаний.

Ужесточение условий выдачи ипотечных кредитов

В России начали действовать новые ограничения в ипотеке. Банки теперь будут применять более высокие надбавки при выдаче кредитов с низким первоначальным взносом или слишком закредитованным заемщикам.

