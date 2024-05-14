Реконструкция верхней части парка 80-летия Краснодарского края: девелопер AVA реализует социальные проекты в Сочи

За последние несколько лет холдинг AVA реализовал в Сочи ряд социальных проектов, направленных на создание комфортной городской среды и улучшение качества жизни населения.

В 2024 году компания приступила к масштабной реконструкции верхней части парка восьмидесятилетия Краснодарского края, расположенного в микрорайоне Макаренко.

В ходе работ были расширены сети освещения, отремонтированы пешеходные дорожки, установлены габионные ограждения и перила, благоустроены подпорные стены и зоны отдыха. Территория парка украшена арт-объектом - трехметровой скульптурой кота из сказки Александра Пушкина.

Для удобства посетителей парка были проведены озеленение и ремонт поврежденной оползнем спортивной площадки. В обновленном сквере появятся уютные зоны отдыха, беседки, зоны для занятий спортом и воркаутом.

Ландшафтный парк восьмидесятилетия Краснодарского края имеет статус особо охраняемой природной территории и расположен в крупном лесном массиве с редкими видами растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Благоустройство территории проводится с учетом принципов бережного отношения к природе в сотрудничестве с ландшафтными архитекторами, экологами, дендрологами и общественными организациями.