Инвестор и владелец агентства недвижимости Роман Бабаян

Многие говорят, что уже поздно инвестировать в Сочи и другие города России, также часто слышим о пузыре в Дубае, Турции и других популярных странах. Как вы считаете?

Я считаю, что никогда не поздно. Моя карьера в сфере недвижимости началась еще за год до Олимпиады в Сочи, и тогда три из пяти звонков от клиентов заканчивались словами: «Вы там с ума сошли у себя в Сочи? Какие еще 45 тысяч руб­лей за метр в вашей деревне? После Олимпиады прилечу и куплю за 15-20 тысяч, всего доброго!» Но каждый год-два возникал какой-то триггер, который поднимал цену. И неоднократно я сам думал: «Ну всё, выше уже точно не может быть». Но мы обогнали Москву и обогнали Дубай. И даже сейчас, когда рынок стагнировал, я считаю, у Сочи есть все шансы на очередное повышение цены.

К слову, на данный момент стоит присмотреться не к недвижимости на нулевом этапе строительства, а ко вторичному рынку. В таких предложениях можно сделать ремонт, современный дизайн и реализовать по выгодной стоимости. В Дубае, например, выгодно покупать недвижимость в рассрочку. Вносите 10-20% и дальше раз в полгода оплачиваете по 5% в среднем. Это некая беспроцентная ипотека, как копилка: вы понемногу вкладываете, недвижимость прирастает в цене. Зачастую застройщики ОАЭ дают рассрочку и после сдачи в эксплуатацию, и она может достигать 5-7 лет. То есть вы оплатили только половину стоимости апартамента, но можете ее сдать в аренду и за счет этих денег гасить свою рассрочку. И тем самым квартира вам обойдётся около 60% от изначальной стоимости. Недвижимость зачастую растет в цене, и вы не прогадаете, если грамотно распорядитесь своими средствами.

Есть много интересных проектов, в которых можно начать инвестировать с минимальным входом и с длительной рассрочкой, о которой я говорил выше. Очень интересен план платежей с беспроцентной рассрочкой после сдачи квартиры, где практически половину стоимости вы выплачиваете в течение нескольких лет после передачи ключей. Вы не тратите сразу большую сумму денег на покупку квартиры, но это не значит, что приобретать можно все, что угодно. Действительно перспективных инвестиционных проектов не так много. Цена на недвижимость в Дубае практически не растет во время строительства, и именно в момент ввода в эксплуатацию там происходит основной рост. Поэтому я рекомендую рассматривать объекты на этапе сдачи. Есть несколько новых и интересных районов, которые сейчас только начали застраивать, и 100‑процентная готовность там будет через 5-7 лет.

Уже сейчас я прогнозирую четырехкратное увеличение стоимости проектов. Также есть предложения на вторичном рынке, которые намного ниже, чем соседние строящиеся комплексы. Можно приобрести их, сделать современный ремонт и заработать на этом. Самый быстрый и доходный вариант - это зайти группой инвесторов, выкупить несколько этажей и за счёт скидки, которую реально получить за опт на самом старте продаж, быстро их реализовать, пока вокруг комплекса будет ажиотаж. Рынок недвижимости в Дубае может стагнировать, может немного упасть, но у этого города большие перспективы.